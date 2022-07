Incendies en Gironde : sept animaux recueillis aux Terres de Nataé dans le Morbihan

Des chiens des buissons et des singes ont été recueillis ce mercredi aux Terres de Nataé, à Pont Scorff, dans le Morbihan. Sept animaux ont été transférés ce mercredi du bassin d'Arcachon, en Gironde. Les bêtes étaient en danger, très incommodées par les fumées qui se dégagent des incendies en Gironde, où 20.800 hectares de végétation ont été détruits depuis 10 jours.

Hurleurs, atèles et capucins

"Des moyens considérables ont été déployés afin d’assurer la sécurité des animaux et du personnel et une vraie chaîne de solidarité s’est mise en place notamment grâce à l’Association Française des Parcs Zoologiques", indique la réserve de Pont Scorff dans un communiqué. Ces chiens des buissons, hurleurs, atèles et capucins "resteront sous les soins de l’équipe Nataé jusqu’à ce que les conditions au sein du Zoo du Bassin d’Arcachon soient sécurisées".

Zoo de Trégomeur

Dans les Côtes d'Armor, le zoo de Trégomeur est aussi mobilisé pour venir en aide aux animaux qui souffrent des incendies. Ce mercredi, deux ourses malais en provenance du zoo d’Arcachon, deux animaux dont l’espèce est en voie de disparition. Le zoo costarmoricain accueille déjà un couple d’ours de cette espèce.