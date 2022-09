En raison de l'incendie déclenché lundi 12 septembre à Saumos en Gironde, les pompiers d'Indre-et-Loire ont reçu un grand nombre d'appels en raison des odeurs de fumée ressenties jusqu'en Touraine. Ils lancent un appel au calme et à ne pas saturer les lignes d'urgence ce mercredi 14 septembre.

Incendie en Gironde : un grand nombre d'appels aux pompiers d'Indre-et-Loire à cause des odeurs de fumée

Les odeurs de fumée dégagées par l'incendie déclenché ce lundi 12 septembre à Saumos (Gironde) se respirent jusqu'en Indre-et-Loire. À tel point que les pompiers d'Indre-et-Loire ont reçu un grand nombre d'appels de la part de la population pour signaler ces odeurs.

Éviter de saturer les lignes d'urgence

Les sapeurs-pompiers du Service Départemental d'incendie et de Secours d'Indre-et-Loire ont donc communiqué via leur compte Twitter ce mercredi 14 septembre, pour rassurer la population et donner une explication au phénomène, pour éviter de saturer les lignes d'urgence en signalant ces odeurs car "il s'agit en fait d’émanations causées par un vaste incendie qui s'est déclaré lundi autour de la commune de Saumos, en Gironde."

Des membres du Sdis 37 ont d'ailleurs été envoyés en renfort en Gironde, pour venir à bout de l'incendie.