Incendie en Corse : Christophe Castaner sur place

En Corse, les flammes courent toujours entre les communes de Quenza et Solaro. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est rendu, ce mercredi 5 février, au poste de commandement des pompiers, avant de survoler la zone sinistrée en hélicoptère.

Corse, France

Selon le dernier bilan communiqué dans l'après-midi, 1.100 hectares de végétation sont déjà partis en fumée, des pins maritimes et du gros maquis près du massif de Bavella. Le feu est contenu, mais pas encore maîtrisé.

Les avions bombardiers d'eau ont pu larguer tout au long de la journée, mais les conditions météorologiques n'ont pas permis aux soldats du feu d'être hélitreuillés sur les points de reprise du feu. Le sinistre touche une zone très escarpée, inaccessible aux moyens terrestres. 340 pompiers sont encore sur le terrain, avec des renforts venus du continent : 120 personnels des services d'incendie et de secours du Var, des Bouches-du-Rhône, des Alpes-de-Haute-Provence et du Bataillon des marins-pompiers de Marseille.

Selon les pompiers, il faudra sans doute plusieurs jours pour arriver à éteindre sur ce feu. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Ajaccio et les investigations des gendarmes devront déterminer les causes et l'origine du sinistre. La cellule technique d'investigation sur les incendies de forêt a été activée, appuyée par une équipe cynophile.

Après une halte sur le front des incendies, le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Ajaccio. A la veille de la cérémonie d'hommage au préfet Claude Erignac 22 ans après son assassinat, Christophe Castaner était attendu pour y déposer une gerbe devant la plaque érigée en sa mémoire.