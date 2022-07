Accès interdit aux forêts, les gendarmes d'Ille-et-Vilaine patrouillent

Les gendarmes patrouillent en vélo et à pied à l'intérieur de la forêt.

À pied, à vélo ou en voiture, les gendarmes de la compagnie départementale de Rennes patrouillent à l'intérieur et aux abords de la forêt de Rennes. Ils s'assurent que personne ne s'y trouve. Depuis ce samedi 16 juillet, la préfecture d'Ille-et-Vilaine interdit de circuler dans les massifs forestiers du département pour éviter des départs de feux. Malgré cet arrêté, quelques personnes se rendent quand même dans les bois.

À l'entrée des axes principaux, l'arrêté préfectoral est affiché et des barrières bloquent l'accès. Devant les chemins, des rubalises sont mises en place pour empêcher l'accès.

L'arrêté préfectoral est affiché à l'entrée des principaux axes. © Radio France - Lucie Amadieu

Tout cela n'a pas suffit pour freiner Yvon. Il connaît pourtant l'existence de cette interdiction. "Je sais bien que j'entrais dans la forêt mais je me suis perdu. Je voulais rejoindre Thorigné-Fouillard donc j'ai fais au plus court." Ce retraité remonte sur son vélo avec une contravention de 90 euros.

Même sanction pour Guillaume. Cet électricien rennais revient de sa promenade à la fraîche en forêt. Il ignorait l'existence de cet arrêté. "J'ai vu le panneau « route barrée » mais je me suis dit qu'il devait y avoir des travaux ou quelque chose dans le genre. Je suis passé outre. Je ne fume pas donc je ne vois pas comment j'aurais pu déclencher un incendie."

Limiter l'accès aux forêts pour limiter les risques

Beaucoup de promeneurs ne sont pas conscients qu'il peuvent représenter un danger pour la forêt malgré eux selon le chef d'escadron Ledoux. "Tout activité humaine est facteur de risque. On peut perdre un déchet plastique ou métallique de sa poche et cela peut, avec l'ensoleillement et l'extrême sécheresse des sols, déclencher un départ de feu. Aussi, fumer, vapoter, allumer un barbecue peut provoquer un départ de feu."

Un incendie a détruit 25 hectares dans la forêt de Rennes, il y a deux mois. © Radio France - Lucie Amadieu

Mi-mai, les flammes ont ravagé 25 hectares dans cette forêt de Rennes.