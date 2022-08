Incendie : le feu de Voreppe officiellement éteint

C'est l'un des plus gros feux de ces dernières années dans le département, l'incendie de Voreppe est officiellement considéré comme éteint par les pompiers.

À l'origine du sinistre, la foudre qui a enflammé les contreforts de la Chartreuse, le vendredi 5 aout, lors d'un orage. Près de 400 pompiers ont été engagés au plus fort de la lutte contre l'incendie qui a brûlé près de 130 hectares de végétation et entraîné l'évacuation de 170 personnes. Un feu fixé le mardi 9 août, et donc officiellement éteint ce lundi 15 aout, grâce au travail des pompiers et à l'aide bienvenue de la pluie tombée ce dimanche.

"On va continuer à faire des petites rondes de temps en temps"

L'incendie est donc éteint mais la surveillance continue, comme d'ailleurs à Vif sur l'autre incendie isérois éteint ces dernières heures, explique le Commandant Gilles Coudoulet, conseiller technique feu de foret du SDIS 38 : « On va continuer à faire des petites rondes de temps en temps, que ce soit sur Vif ou sur Voreppe mais on n'aura plus de présence permanente, physique, sur ces deux chantiers. Sur Voreppe, logiquement, ce soir tout devrait être démonté. Mais il peut y avoir quelques petites fumerolles dans les barres rocheuses qui sont au dessus de la départementale 1075 parce que même avec les pluies qu'on a eues, il peut toujours y avoir une souche qui brûle en pleine zone brûlée et humidifiée. Il y a très peu de chance qu'il y ait une propagation mais la souche peut encore brûler et dégager un peu de fumée pendant longtemps. Ce matin il y a eu un passage avec le drone qui n'a mesuré aucun point chaud. »