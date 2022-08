Incendie : Les feux d'artifices interdits jusqu'au 16 août dans les Bouches-du-Rhône

Dans un communiqué, la préfecture des Bouches-du-Rhône annonce l'interdiction des feux d'artifices à partir de ce samedi 13 août jusqu'au 16 août inclus. En cause : _ "_des conditions météorologiques actuelles susceptibles d’aggraver la situation de sécheresse de la végétation et la nécessité de limiter les causes de départ de feu, notamment ceux dus aux tirs de feux d’artifices", précise le communiqué.

Le maire de Berre l'Etang, Mario Martinet, a donc annoncé que le feu d'artifice prévu dans sa commune le 16 août prochain sera annulé. "C’est dommage bien sûr, mais en cette période où nos pompiers sont tous en action à travers la France et risquent leur vie pour nous protéger, _l’heure est à la prudence et à la solidarité et certainement pas à l’égoïsme_", a-t-il annoncé dans un communiqué. Il précise que ce n'est que partie remise et propose, la sécheresse passée, un spectacle pyrotechnique pour les fêtes de Noël.