Incendies : "25.000 hectares déjà partis en fumée" en France, une précocité "sans précédent"

De la dune du Pilat aux monts d'Arrée, des Bouches-du-Rhône à La Hague : cet été encore, le territoire métropolitain est touché par de nombreux feux de forêts et de végétation. Des incendies qui ont détruit au moins "25.000 hectares" de végétation depuis le début de l'été en France, selon le Commandant Alexandre Jouassard, porte-parole de la Sécurité civile et de la gestion des crises.

Un phénomène qui n'étonne pas le sapeur-pompier, cette évolution ayant été annoncée par les prévisionnistes du Giec, mais qui le surprend par sa "précocité". Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé qu'il se rendra en Gironde ce mercredi. Il devrait effectuer des annonces en matière de lutte contre les feux de forêt.

"25.000 hectares partis en fumée" en France alors que la saison des feux n'est pas terminée

"A ce stade, compte tenu du fait que plusieurs incendies ne sont pas encore maîtrisés, c'est compliqué de dresser un bilan" estime Alexandre Jouassard. "Toutefois, on peu d'ores et déjà dire que, sur l'ensemble du territoire et depuis le début de l'été, la barre des 25.000 hectares consumés par les feux de forêts a été atteinte" déclare le sapeur-pompier.

Un chiffre qui est "supérieur au bilan des incendies recensés au cours de l'été 2021", ajoute Alexandre Jouassard, et ce alors que la saison des risques des feux de forêt est encore à ses débuts.

La Gironde, les Bouches-du-Rhône et la Bretagne comme priorités, mais "des inquiétudes" concernant des feux sur le reste du territoire

L'attention des soldats du feu se concentre actuellement "sur les trois points chauds que sont la Gironde, les Bouches-du-Rhône et la Bretagne" précise le porte-parole. En Gironde, 37.000 personnes ont été déplacées et plus de 20 300 hectares sont partis en fumée dans les feux de forêt de Landiras (13.300 hectares consumés) et La Teste-de-Buch (7.000 hectares).

Face à "l'ampleur de cet incendie, la Sécurité civile a mobilisé 2.000 hommes et femmes sur place, ce qui est considérable, et d'importants moyens aériens" indique Alexandre Jouassard. Des sapeurs-pompiers, venus notamment d'Alsace, de la Vienne, des Deux-Sèvres, de Seine-Maritime et de l'Eure, ont ainsi été déployés sur place pour tenter de maîtriser ces feux.

L'incendie de la Teste-de-Buch superposé sur une image satellite de Paris. © Visactu

Dans les Bouches-du-Rhône, un incendie a démarré le jeudi 14 juillet dans le massif de la Montagnette, entre Tarascon et Avignon, détruisant 1.500 hectares . Alors que le feu avait été fixé par les pompiers le 15 juillet, il a repris lundi 18 juillet, parcourant environ 120 hectares sur la commune de Barbentane et entraînant l'évacuation d'au moins 800 personnes. En fin de journée ce lundi, le feu était "sous contrôle", selon les pompiers.

En Bretagne, plus de 1.700 hectares de végétation sont partis en fumée depuis lundi dans les Monts d'Arrée, sur la commune de Brasparts, dans le Finistère. 517 personnes ont été évacuées.

En plus des ces trois priorités, le Commandant Alexandre Jouassard exprime "des inquiétudes" concernant des incendies liés à "des feux de récoltes" survenus notamment dans la Sarthe ou le Maine-et-Loire.

Des feux très importants en 1976 et 2003, mais des incendies très précoces cette année

La situation actuelle est-elle exceptionnelle ? Quand on lui pose la question, le sapeur-pompier rappelle que "1976 et 2003 avaient été des années marquées par des sévères feux de forêts au niveau national". Au cours des ces deux étés, "ce sont plus de 80.000 hectares qui ont été détruits par les flammes" indique-t-il. "On espère pouvoir se tenir loin de ce chiffre" tente de se rassurer le Commandant.

Mais "ce qui est sans précédent cette année, analyse Alexandre Jouassard, ce sont les températures relevées, la précocité des feux dans le temps et leur globalité sur le territoire". Des incendies sont ainsi recensés dans de nombreuses régions auparavant plutôt épargnées par ce type de désastre, à l'image de la Bretagne par exemple.

L'Espagne et le Portugal en proie aux flammes

Il est "nécessaire de dézoomer" ajoute-t-il : non seulement, il faut observer ce qui se passe au niveau national, mais "il faut aussi regarder la situation au Portugal, en Espagne, en Italie et en Grèce", quatre pays européens confrontés eux aussi à une canicule et d'importants incendies.

En Espagne, où la vague de chaleur extrême sévit depuis près de dix jours, les feux de forêt continuaient de faire rage mardi, notamment dans la province de Zamora (nord-ouest). Selon les autorités régionales, près de 6.000 personnes ont dû être évacuées à cause des flammes qui ont détruit plusieurs milliers d'hectares de prairies et de forêts.

Au Portugal, plus de 1.400 pompiers continuaient de lutter mardi matin contre les incendies. Les deux feux de forêt les plus préoccupants se situent à l'extrême nord du pays. L'un d'entre eux mobilisait mardi près de 700 pompiers.

Les prévisions du Giec arrivent plus tôt que prévu

"Ce qu'on observe actuellement ne me surprend pas" déclare le sapeur-pompier. "Les prévisions et les cartes de l'évolution des risques d'incendie réalisées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) prédisaient, du fait du dérèglement climatique, des incendies plus nombreux, plus graves et dans des zones jusque-là épargnées" précise Alexandre Jouassard. "Ce qui est surprenant, poursuit le commandant, c'est la vitesse à laquelle arrivent certains évènements".

Le soldat du feu estime que "ces dernières années, la Sécurité civile a tenu compte de ces prévisions" et a cherché à anticiper les risques, notamment en repositionnant géographiquement les "pélicandromes", ces bases de ravitaillement pour les bombardiers d'eau qui permettent aux avions "de se recharger et repartir en intervention".

Alexandre Jouassard ajoute que "d'autres réponses opérationnelles ont également été mises en place", notamment via la formation de spécialistes des feux de forêt. "Nous avons, en effet, cherché à former des spécialistes, par exemple en Seine et Marne, pas uniquement pour porter secours aux autres territoires souvent touchés par les incendies, mais aussi pour anticiper des risques nouveaux qui pourrait arriver dans ce département" explique-t-il.

Une nécessaire réponse européenne

Toutefois, le Commandant Alexandre Jouassard considère que la réponse doit être pensée au niveau européen, via la mise en place "d'une base européenne de sécurité civile, pour pouvoir aider les flottes aériennes nationales". Il s'agit aussi de développer les actions de prévention.

Le sapeur-pompier plaide pour l'instauration dans les écoles d'une "Journée du Japon", pays considéré comme étant à la pointe en matière de prévention des incendies, afin d'améliorer "la compréhension du risque par la population".