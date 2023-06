Incendies au Canada : 120 nouveaux pompiers français partent de Marseille ce mercredi

Ils étaient déjà 120 à être partis le 8 juin pour une mission de 3 semaines à Roberval, dans la province de Québec. Leur mission est terminée et c'est 120 nouveaux pompiers de toute la France qui vont prendre la relève en soutien aux pompiers canadiens qui luttent contre les feux depuis plusieurs semaines.

7 millions d'hectares déjà partis en fumée

Départ peu après midi, ce mercredi, à l'aéroport Marseille-Provence pour une arrivée à Québec autour de 15 heures. Une aide nécessaire pour le Canada où déjà 7 millions d'hectares ont brûlé. Aujourd'hui, au moins 200 feux sont toujours en cours. "Ce sont des feux qui se propagent très vite. Il est arrivé une journée que 54 000 hectares soient parcourus par le feu, c'est dantesque", raconte Pierre Bépoix, directeur adjoint du SDIS 13 qui va diriger les opérations sur place.

Et les pompiers qui rentrent en France n'en croient toujours pas leurs yeux. "Hier, nous avons parcouru 300 km de pistes dans une fumée dense et d'une importance jamais vue", "des gigantesques panaches sur des centaines de kilomètres" confie à France Bleu Vaucluse le commandant David Durupt.

Des feux gigantesques et difficiles à maîtriser

Si ces feux sont si difficiles à maîtriser, c'est avant tout à cause de la végétation d'après le colonel Pierre Bépoix. "On est sur des pins très fins mais très hauts, d'une trentaine de mètres, avec une densité très importante qui entraîne une propagation rapide des feux. Et aussi et surtout, une couche de terre au sol très sèche qui permet au feu de se déplacer et de ressortir parfois deux ou trois kilomètres plus loin qu'un feu originel."

Une fois sur place, les 120 hommes et femmes pompiers recevront d'abord une formation aux techniques canadiennes de lutte contre le feu. Ils partent avec, dans leurs valises, des drones qui vont permettre une vue en surplomb des sinistres et qui possèdent une thermographie embarquée afin d'identifier d'autres points chauds.