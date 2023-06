Incendies au Canada : les fumées visibles dans l'ouest breton

Dans le ciel breton, les particules de cendre venues du Canada sont visibles depuis ce lundi. Et elles le seront surtout ce mercredi 28 juin, indique Météo Bretagne. Le Canada est frappé par des méga-feux depuis plusieurs jours et là-bas, l'air respiré est par endroit de très mauvaise qualité. Ce n'est pas le cas chez nous. Ces particules sont en très haute altitude et n'ont pas d'impact pour l'instant sur l'air que nous respirons. Mais elles sont bien visibles.

ⓘ Publicité

Voile blanchâtre

Ces particules "ont tendance à devenir un petit peu plus denses pour cette journée de mardi. Puis pour mercredi, on s'achemine vers une densité un peu plus importante, explique Sébastien Decaux, prévisionniste à Météo Bretagne. D'où une situation qui sera certainement bien voilée dans notre ciel breton pour cette journée." Même "là où les modèles météo anticipent beaucoup de soleil, on s'attend à voir un voile nuageux, blanc, blanchâtre ou jaunâtre au-dessus de nos têtes", poursuit le météorologue.

À partir de mercredi soir, "une perturbation arrive sur le nord-ouest du Finistère et qui, dans la nuit et la matinée de jeudi, va traverser la Bretagne. Ces précipitations vont faire retomber ces poussières au sol. L'atmosphère sera donc lessivée et on devrait retrouver un ciel un petit peu plus normal pour la fin de semaine". Des poussières qui seront visibles sur les carrosseries des voitures et toutes les surfaces claires.