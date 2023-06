Incendies au Canada : "On s'attendait à une année à risque", confie un Manchois, forestier au Québec

Hugo Martin, 22 ans, a toujours eu le Canada dans un coin de la tête. Après des études au lycée Thomas-Hélye de Cherbourg, le Manchois a suivi un BTS au Mans pendant deux ans. Il a profité d'un partenariat entre son université et le Québec pour se rendre su place en 2021. Un séjour qui a du être reporté d'un an en raison de la crise sanitaire. Depuis, le jeune homme est basé à La Tuque, en Mauricie, une ville située à deux heures de Québec et qui a la superficie... de la Belgique.

Son job : technicien forestier. "Je suis mandaté par le gouvernement du Québec pour le suivi des opérations forestières. Je vais sur les chantiers pour voir si toute la règlementation est respectée par rapport aux coupes, aux cours d'eau, etc. Le risque incendie est aussi au coeur des préoccupations. Mais on ne combat pas directement le feu : on ferme des routes, on fait de la prévention", explique Hugo. Ainsi, avant de partir en vacances dans le Cotentin il y a un mois, le Manchois avait préparé des flyers à distribuer à la population pour les informer sur les risques.

L'équivalent de ce qui a brûlé lors des dix dernières années

Car il y avait des signes avant-coureurs de cette catastrophe. "On savait que c'était une année à risque. On a eu de la neige et puis trois à quatre semaines de fortes chaleurs, sans pluie. Des orages secs qui ont entraîné des départs de feux multiples. Ce qui a été marquant, c'est la violence de ces incendies et leur spontanéité : d'habitude, on a un gros feu qui s'étend sur des centaines de kilomètres ; là, c'était une multiplication de points chauds qu'il a fallu traiter", souligne le technicien forestier.

Hugo Martin travaille en Mauricie, territoire situé entre Québec et Montréal - Hugo Martin

D'autant que les forêts québécoises sont majoritairement composées de résineux, des arbres qui s'enflamment rapidement. La zone la plus touchée se trouve entre le Saint-Laurent et le lac Saint-Jean. Le Manchois retourne en Mauricie à la fin de la semaine. "Depuis le début de l'année, on a perdu l'équivalent de ce qui a brûlé en dix ans", confie Hugo. La prochaine mission du jeune homme s'annonce de longue haleine : faire l'inventaire de toute les pertes.

Pour le Canada, des centaines de feux sont toujours en cours. Plus de cinq millions d'hectares ont brûlé, soit l'équivalent de toute la Bretagne et de la quasi totalité des Pays de la Loire.