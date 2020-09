Incendies aux États-Unis : six personnes, dont un bébé, sont mortes sur la côte ouest américaine

Les autorités américaines ont annoncé ce mercredi la mort de six personnes, dont un bébé d'un an, dans les incendies qui touchent la côte ouest américaine. Des feux d'une ampleur historique ravagent actuellement la Californie, l'Oregon et l'État de Washington.

Les autorités américaines ont annoncé ce mercredi la mort de six personnes, dont celle d'un bébé d'un an, dans les incendies qui touchent actuellement la côte ouest américaine dans les états de Californie, de l'Oregon et dans celui de Washington. En août, les autorités américaines avaient déjà annoncé la mort de cinq personnes en Californie.

133.000 hectares brûlés dans l'Etat de Washington, 120.000 dans l'Oregon

Le bébé, retrouvé par des équipes de secours auprès de ses parents gravement brûlés, a péri dans l'Etat de Washington, a annoncé mercredi le bureau du shérif du comté de Okanogan. Tous trois tentaient d'échapper aux flammes.

Les foyers d'incendies s'étendent de l'État de Washington au nord, frontalier du Canada, jusqu'à San Diego, dans le sud de la Californie. Entre les deux, l'Oregon a vu partir en fumée 120.000 hectares et au moins cinq localités dans des incendies "sans précédent dans l'histoire" de l'État, selon sa gouverneure, Kate Brown, s'attendant "à de nombreuses pertes, en termes de bâtiments et de vies humaines", alors que des évacuations massives sont en cours.

Deux personnes ont été retrouvées mortes mercredi dans l'État, selon le shérif du comté de Marion, dans le nord-ouest de l'Oregon. Selon les médias locaux, il s'agit d'un garçon de 12 ans et de sa grand-mère. Portées par le vent, les fumées se sont propagées vers la côte et ont recouvert des régions entières.

En Californie, plus d'une vingtaine d'incendies font rage et le feu a consumé cette année plus de 10.000 kilomètres carrés dans l'Etat, un record depuis que ces données sont relevées en 1987.

Trois personnes ont péri dans le nord de l'État selon les autorités du comté de Butte. À San Francisco, les habitants se sont réveillés sous un ciel orange sombre digne d'une scène d'apocalypse à cause de la fumée des incendies en cours plus au nord. A la mi-journée, les voitures circulaient phares allumés, comme si le soleil ne s'était pas levé. Près de 1.000 pompiers combattaient le feu baptisé Creek Fire près de Fresno (centre), sur plus de 65.000 hectares.

Le gouverneur de l'État de Washington, Jay Inslee, a indiqué mardi que neuf incendies "importants" y avaient brûlé plus de 133.000 hectares en 24 heures, plus du double de la superficie brûlée pour toute l'année 2019. "Nous vivons dans un nouveau monde, ce n'est plus le Washington d'avant", a-t-il lancé. "Les conditions sont si sèches, si chaudes, si venteuses, parce que le climat a changé", a affirmé le gouverneur, ajoutant que plus de 100.000 personnes étaient privées d'électricité.

Le vent d'est a poussé les fumées vers la région de Seattle, la plus grande ville de l'Etat, où une alerte à la pollution de l'air a été lancée par le département local de l'Ecologie.

Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, a aussi dénoncé les conséquences catastrophiques du changement climatique. "Je perds littéralement patience face aux climato-sceptiques", a-t-il dit. "Ce point de vue est en contradiction totale avec la réalité du terrain".