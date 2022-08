Incendies : avec plus de 62.000 hectares brûlés, l'année 2022 d'ores et déjà record

Tout l'été, des milliers de pompiers se sont acharnés contre des centaines de brasiers dans les forêts françaises complètement desséchées par l'enchaînement des vagues de chaleur et un manque historique de pluie qui resteront dans les annales. Nombre de feux, surfaces brulées, les records sont battus. France Bleu vous résume.

La Gironde en flammes sous les yeux du monde entier

Gironde, Landes, Drôme, Aveyron, Lozère mais aussi Bretagne, Maine-et-Loire, Jura, Vosges… des départements pourtant bien moins sujets aux feux de végétation. Tout le pays a été touché par des incendies cette année. Bien sûr, c'est en Gironde et dans les Landes que le feu a été le plus spectaculaire : un mur de flammes, des haies de pins comme des torches géantes, des milliers de riverains et vacanciers évacués et des pompiers grecs, allemands, autrichiens en renfort. A La Teste-de-Buch, le feu est officiellement éteint depuis ce jeudi seulement. En tout, 21.200 hectares de végétation sont partis en fumée dans le secteur mais le feu de Landiras n'est toujours pas éteint. 300 pompiers sont toujours mobilisés.

Mais les images impressionnantes des Monts d'Arrée en cendres - 2.858 hectares brûlés en un mois - resteront aussi gravées dans les souvenirs de cet été. Comme celles de la légendaire forêt de Brocéliande. Plus à l'Est, 1.000 hectares ont brulés dans le Jura, notamment près du lac de Vouglans. Du jamais vu en Franche-Comté.

Non loin de là, 50 hectares de forêt ont brulé mi-août au Ménil, près de Gérardmer. "C'est inédit dans les Vosges", affirmait le secrétaire général de la préfecture du département.

62.023 en France, record battu avant même la fin de l'année

Et la saison des feux de forêt, les trois mois d'été, n'est pas terminée. Le compteur des hectares brûlés pourrait donc continuer de tourner. Au 26 août, 62.023 hectares de végétation ont déjà brûlé en France d'après le Système européen d'information sur les feux de forêts (EFFIS). Un record depuis 2006 et les premiers calculs de surfaces brûlées à l'aide de données satellitaires. Le pré-bilan dépasse de loin, déjà, celui pourtant lourd de 2019 en France. Il y a trois ans, du 1er janvier au 31 décembre, 43.602 hectares de végétation étaient partis en fumée.

En franchissant d'ores et déjà la barre des 60.000 hectares, c'est dans tous les cas plusieurs fois la moyenne annuelle des 15 années précédentes. On s'approche même "des chiffres de 1976 et 2003", prévient le commandant Alexandre Jouassard, porte-parole de la Sécurité civile. Ces années-là, considérées comme hors normes, les feux de forêt avaient parcouru 88.000 et 73.000 hectares en France mais à l'époque, le calcul des surfaces n'étaient pas aussi précis qu'aujourd'hui.

Des feux très précoces

"Ce qui est sans précédent" avec 2022, analyse également Alexandre Jouassard, "c'est la précocité des feux dans le temps". La saison, en effet, a démarré dès le mois de mars 2022. En Île-de-France par exemple, fin avril, l'Office national des forêts lançait l'alerte, déplorant déjà trois départs de feux en moins de 15 jours dans les forêts de Fontainebleau et de Rambouillet.

Plus de 660.000 hectares brulés en Europe

Plus précoces et plus dévastateurs. En France comme ailleurs dans le monde, les incendies détruisent désormais deux fois plus de surfaces forestières qu'au début du siècle d'après des chercheurs. Par rapport à 2001, les feux de forêts ravagent désormais chaque année environ trois millions d'hectares de plus, l'équivalent de la Belgique, selon des données satellitaires compilées par le Global Forest Watch (GFW), le World Resources Institute (WRI) et l'université américaine du Maryland.

Dans l'Union européenne, en cette fin août, déjà plus de 660.000 hectares ont brûlé. Un record à ce stade de l'année depuis le début des données satellitaires en 2006.

La France, 4e pays d'Europe le plus touché cet été

Et la situation est particulièrement préoccupante en Europe centrale : les pompiers ont ainsi mis plus de dix jours, en juillet, pour maîtriser le plus grand incendie de l'histoire récente de la Slovénie. Très spectaculaire aussi, à Berlin en Allemagne, un vaste incendie s'est déclaré début août à partir d'un dépôt de munitions de la police, se propageant à la forêt voisine en pleine sécheresse. Jusqu'ici épargnée par de tels incendies, la capitale allemande est de nos jours de plus en plus menacée en raison de l'importance de ses zones boisées.

Mais la zone européenne la plus frappée par les incendies est l'Espagne, asséchée comme la France par plusieurs canicules cet été. Notre voisin a vu 246.278 hectares ravagés par les incendies, principalement en Galice dans le nord-ouest.

Le Portugal a lutté lui aussi contre un feu dans le géo-parc mondial reconnu par l'Unesco près de la montagne de la Serra da Estrela, qui culmine à environ 2.000 mètres.

Un feu de forêt dans le parc naturel de Baixa Limia - Serra do Xures près du village de Lobeira, en Espagne, le 25 août 2022. © AFP - MIGUEL RIOPA

Le triste record européen de 2017 dépassé lui aussi ?

Ainsi, sur la seule période estivale, "2022 est déjà une année record", affirme Jesus San-Miguel, coordinateur de l'EFFIS. Le précédent record pour l'Europe datait de 2017, lorsque 420.913 hectares étaient partis en fumée à la date du 13 août, et 988.087 hectares en un an.

"J'espère que nous n'aurons pas le mois d'octobre que nous avons eu cette année-là", poursuit-il. 400.000 hectares avaient alors été détruits à travers l'Europe en un mois. Et le réchauffement climatique continu de l'ensemble de l'Europe ne devrait qu'accentuer la tendance.

Quand la réalité dépasse les prévisions du GIEC

Une tendance, "en avance sur les rapports du GIEC et de Météo France qui avaient plutôt projeté ce risque pour la période 2030-2050", réagit encore le commandant Alexandre Jouassard. D'autant que la destruction de la forêt par ces incendies, aggravés par la sécheresse et les fortes chaleurs, entraînent des émissions massives de gaz à effet de serre, ce qui aggrave encore le changement climatique par le mécanisme d'une "boucle de rétroaction incendie-climat", notent les chercheurs du GFW.

Et si, la grande majorité des feux de forêts sont en fait d'origine humaine (volontaire ou accidentelle), leur intensité et leur ampleur sont largement aggravées par les conséquences du réchauffement climatique, notamment en Gironde où la force du vent et les températures au-dessus des 40°C ont rendu la tache des pompiers encore plus difficile.

