Incendies dans la Hague : la mairie interdit les feux d'artifice jusqu'à la fin du mois de juillet

Pas de feu d'artifice ce 24 juillet à Beaumont-Hague. Après les incendies qui ont détruit 30 hectares de landes dans les secteurs d'Herqueville et de Vauville en début de semaine, la mairie de La Hague a pris un arrêté pour interdire les feux d'artifice sur son territoire jusqu'à la fin du mois de juillet. Celui prévu ce dimanche à 23h à Beaumont-Hague, dans le cadre de la fête de la Madeleine, n'aura donc pas lieu.

Cette interdiction, décidée en concertation avec le maire délégué de Beaumont-Hague Sébastien Lelong et le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Manche, s'explique par "le traumatisme qu'il y a eu par rapport à ces incendies", précise la maire de La Hague Manuela Mahier. Et si "le volet psychologique est primordial" pour justifier cette décision, l'élue ajoute qu'elle a également été prise par "vigilance. Même si nous avons des artificiers qui travaillent très bien, que les températures ont baissé, on sait très bien que c'est sec et qu'il y a des risques". La mairie de La Hague espère pouvoir reporter ce feu d'artifice de la fête de la Madeleine, plus tard dans l'été.

