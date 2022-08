Incendies dans les Landes : une dizaine de pompiers mayennais envoyés en renfort

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Mayenne (SDIS) a envoyé neuf pompiers en renfort dans les Landes.

Après le Finistère et la Sarthe, direction les Landes pour les pompiers mayennais : c'est leur troisième mission cet été pour prêter main forte face à des incendies. Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Mayenne (SDIS) a envoyé ce vendredi 5 août neuf pompiers dans les Landes, un département qui a été touché en début de semaine par deux feux de forêt. Dimanche 1er août, un feu s'est déclaré dans la commune de Mano, puis mardi 2 août, à Laluque, au nord de Dax. Les pompiers mayennais sont originaires des casernes de Laval, d'Évron et de Villaine-la-Juhel. Ils sont partis en mission jusqu'à vendredi 12 août avec d'autres pompiers des Côtes-d'Armor.

Trois véhicules mobilisés

Le SDIS 53 a également mobilisé trois véhicules sur cette nouvelle mission dans les Landes. Les neuf pompiers mayennais sont accompagnés de deux camions-citernes, spécifiques pour les feux de forêt, et d'un véhicule dit "tout-usage".