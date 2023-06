Incendies de forêts au Canada : un nouveau contingent de pompiers français part pour le Québec

Plus de 400 feux sont en cours, dont la moitié est considérée hors de contrôle.

Ce mercredi, 120 pompiers français doivent arriver au Québec pour relayer leurs compatriotes partis le 8 juin, pour prêter main forte aux soldats du feu sur place. Leur départ est prévu depuis Marseille. Le Canada est actuellement en proie à des incendies gigantesques. Plus de six millions d'hectares de forêt ont brûlé et 423 feux sont actifs dans le pays, dont la moitié est considérée hors de contrôle.

"La mission du premier contingent de pompiers français se termine", explique Stéphane Caron, coordinateur à la prévention et aux communications de la SOPFEU. "Ils repartent vers la France le 28 juin et un deuxième contingent va prendre le relais le même jour." Comme pour les premiers Français envoyés au Québec, leur mission durera 21 jours et "ils vont aussi être déployés à Roberval", à 250 km au nord de la ville de Québec.

"C'est sidérant. Ces feux sont énormes et nombreux", confiait lundi à France Bleu Vaucluse le commandant David Durupt, sur place. Dimanche, lui et son équipe ont "parcouru 300 km de pistes dans une fumée dense", raconte-t-il. Le feu est très violent et difficile d’accès au cœur, avec "des rayonnements de températures importants". Les pompiers français en renfort traitent principalement la lisière.

Mais proportionnellement à la taille immense des forêts, il y a moins de pompiers au Canada : "Pour un feu de 2.500 hectares et un autre de 15.000 hectares, nous ne sommes que le détachement français composé d'une centaine de pompiers. Le ratio est vraiment très faible", souligne-t-il.