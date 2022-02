Incendies de la Rhune et Xoldokogaina : un reboisement à 300.000 euros lancé

Un peu plus d'un an après les incendies qui ont touchés les massifs de la Rhune et de Xoldokogaina, les cinq élus des communes touchées plantent symboliquement cinq arbres à Biriatou ce vendredi.

Un an après les incendies qui ont touché la Rhune et Xoldokogaina en février 2021, les massifs reprennent vie. Ce vendredi 25 février, les élus des cinq communes touchées par les feux ont en effet symboliquement planté cinq arbres à Biriatou. L'an dernier, ce sont 1.857 hectares de végétation et d'arbres qui sont partis en fumée après le départ de trois feux de part et d'autre de la frontière, alors pour tout réparer, les élus se sont réunis et ont mis sur pied tout un programme de reboisement.

Cinq nouveaux arbres ont été plantés à Xoldokogaina, alors que le décor porte encore les traces de l'incendie de l'an dernier © Radio France - Anthony Michel

L'Office National des forêts accompagne les communes dans ce programme, et a notamment choisi les arbres à replanter. Il y en aura 15.000, 25 hectares replantés, et 15 hectares recépés d'ici fin 2023."Il y a du chêne, de l'érable sycomore, du charme, du châtaignier, du noisetier" précise Pantxoa Iturria, de l'ONF. Un choix qui n'est pas anodin, puisque ce sont des espèces qui sont sensées mieux résister au changement climatique.

Un programme à 300.000 euros

Ce programme de reboisement coûte 300.000 euros répartis principalement entre l'agglomération (un fonds de concours de 115.000 euros), les cinq villes touchées (115.000 euros) et d'autres institutions publiques, comme le département, la région, l'office national des forêts et Natura 2000 (74 650 euros).