Incendies : des avions bombardiers d'eau suédois atterrissent à l'aéroport de Vannes

Il s'agit de deux avions suédois de modèle Air Tractor, dépêchés par l’Union européenne, pour aider la France dans la lutte contre les incendies. Sept personnes (pilotes, mécaniciens et chef de groupe) sont à bord. Le service départemental d'incendie et de secours du Morbihan précise que ces engins seront engagés en fonction de l'activité opérationnelle. Le SDIS 56 prévient que le risque de départ de feu est très élevé ce vendredi 12 août en Bretagne en raison du pic de chaleur annoncé et les pompiers appellent à la plus grande vigilance.

Solidarité européenne

La Commission européenne a annoncé, jeudi 11 août, que quatre avions au total allaient être envoyés, deux Canadair depuis la Grèce et deux Air Tractor depuis la Suède. Ce modèle Air Tractor est à la base un monomoteur d’épandage aérien. Il est capable d’emporter jusqu’à 3 360 litres d’eau et surtout il est capable d’écoper à la surface de plans d’eau en moins d'une minute.

Le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic, a précisé l'importance de la solidarité européenne en ces circonstances. Emmanuel Macron indique sur Twitter que « l’Allemagne, la Grèce, la Pologne, et dans les prochaines heures la Roumanie et l’Autriche » viendront aussi en aide à la France, en proie aux flammes.