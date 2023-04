Feux de forêt : des moyens aériens, terrestres et humains renforcés avant l'été 2023

Le dispositif 2023 de lutte contre les feux de forêt était particulièrement attendu dans le Sud-Ouest alors que des incendies d'une ampleur historique ont touché la région durant l'été 2022. Au total, 72.000 hectares sont partis en fumée en 2022 dont 30.000 hectares en Gironde. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et Dominique Faure, ministre déléguée chargée des Collectivités locale s se sont retrouvés à la base militaire de Cazaux, à La Teste-de-Buch en Gironde ce mardi. Les ministres ont annoncé des moyens aériens et humains renforcés face à la menace des méga-feux pour l'été 2023.

Des moyens aériens renforcés

On passera de 38 avions et hélicoptères en 2022 à 47 en 2023, soit deux Dash supplémentaires, trois hélicoptères bombardiers d'eau et quatre avions bombardiers d'eau de type Air Tractor. Des moyens aériens de lutte contre les incendies seront prépositionnés dans le Sud-Ouest, a annoncé Gérald Darmanin. Un hélicoptère bombardier d’eau sera positionné "dans le Sud-Ouest" à partir du 1er juin et un Dash sera basé à Bordeaux à partir du 1er juillet. Idem pour les quatre avions Air Tractor dont l'arrivée à Bordeaux est prévue pour le 1er juillet.

Alors que les élus locaux critiquaient les délais d'intervention des Canadair basés à Nîmes, deux avions de ce type pourront être positionnés en Gironde 48 heures avant un risque estimé par Météo France a précisé le ministre de l’Intérieur. Comme Emmanuel Macron l'avait déjà annoncé fin octobre 2022 , la flotte de Canadair va être renouvelée intégralement et l'acquisition de quatre nouveaux appareils est programmée, portant à 16 le nombre de Canadair à disposition des acteurs de la lutte contre les incendies.

Le dossier de presse communiqué sur ce plan de lutte contre les feux de forêt ce mardi soir précise que les moyens aériens resteront attachés à la base de Sécurité civile de Nîmes-Garons dans le Gard. Comme en 2022, deux Canadair seront détachés en Corse à compter du 1er juillet et deux hélicoptères bombardiers d'eau seront positionnés en Haute-Corse, à Corte.

500 sapeurs-pompiers supplémentaires

Les moyens humains seront renforcés avec près de 500 sapeurs-pompiers supplémentaires. Un arrêté va être pris pour doubler les indemnités pour les employeurs des pompiers volontaires. Objectif : libérer les pompiers quand il y en aura besoin. Pour les moyens terrestres, le ministre de l'Intérieur a annoncé une enveloppe de 36 millions d’euros pour le Sud-Ouest, afin d’acheter 59 engins pour les SDIS.

Prévention, débroussaillement et reboisement

Outre des annonces en matière de lutte contre le feu, les signatures d'un protocole d'accord avec les pilotes de la sécurité civile ainsi que d'une convention sur le reboisement figuraient au programme des ministres. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a annoncé ce mardi qu'une enveloppe de 40 millions d'euros serait dédiée à l'ONF, l'Office nationale des forêts. Le plan de renouvellement des forêts prévoit de replanter un milliard d'arbres. L'entretien de la forêt fait aussi partie des préoccupations des autorités. "Une carte interactive est disponible sur le site de l’IGN pour voir où l’obligation de débroussaillement est obligatoire" a assuré le ministre de la Transition écologique. Une campagne de communication est également lancée sur le débroussaillement. Début mars, plus de 7 millions et demi d'euros avaiten été débloqués par le ministère de l'Agriculture pour la DFCI (Défense des forêts contre les incendies), notamment pour remettre les pistes forestières en état dans le massif des Landes de Gascogne, mais aussi pour financer l'achat de caméras pour améliorer la surveillance.