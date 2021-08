De gigantesques incendies en Algérie font au moins 65 morts

Le nord de l'Algérie, et notamment la Kabylie, est touché par de violents feux de forêt depuis deux jours. Le bilan, qui s'alourdit d'heure en heure, a fait au moins 65 morts, ce mercredi 11 août. D'après les autorités, ces incendies sont d'origine criminelle et sont attisés par l'été caniculaire.

La région de la Kabylie et le nord du pays sont touchés par de violents feux de forêt.

Au moins 65 personnes ont péri dans les violents incendies qui ravagent le nord de l'Algérie depuis lundi 9 août. Parmi ces victimes, 28 soldats, déployés par le gouvernement pour lutter contre ces feux de forêts, sont morts et 12 sont gravement blessés. C'est la région montagneuse de la Kabylie, et notamment la commune algérienne de Tizi Ouzou, qui est la plus touchée par les feux.

Appels à l'aide

Ces incendies sont d'origine criminelle, selon le gouvernement. Il a répertorié plusieurs dizaines de départs de feu. "Cinquante départs de feu en même temps, c'est impossible", a déclaré le Premier ministre algérien Kamel Beldjoud. Ils sont attisés par un épisode caniculaire. Les températures avoisinent les 47 degrés au nord-est du pays, marqué par une raréfaction de l'eau. Les vents avivent les flammes et compliquent l'intervention des pompiers, épaulés par des militaires et des volontaires.

Sur le web, des images impressionnantes des incendies circulent, avec des habitations ravagées par les flammes, des collines rougeoyantes, du bétail agonisant. Des sinistrés se sont réfugiés dans des hôtels, des auberges et des logements universitaires dans les villes voisines. Sur les réseaux sociaux, des appels à l'aide se multiplient, pour fournir les hôpitaux en matériel comme des bandages, des pansements ou des crèmes pour les brûlures.

Des voix s'élèvent également dans le pays pour exhorter le gouvernement algérien à solliciter l'aide internationale. Le Premier ministre a assuré que les discussions étaient en cours avec des pays européens, sans les citer, pour "louer des avions anti-incendie".

Depuis le début de l'été, de violents incendies meurtriers se sont propagés aux quatre coins du globe, comme en Turquie, en Grèce, au Canada et aux Etats-Unis. Une conséquence directe, selon les scientifiques du réchauffement climatique, caractérisé par l'augmentation de la température, la multiplication des canicules et la baisse des précipitations par endroit.