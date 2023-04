Incendies en Ardèche : vous avez jusqu'au début de l'été pour débroussailler autour de chez vous

Comment et pourquoi bien débroussailler sur sa propriété ? C'est à cette question qu'est venu répondre le préfet de l'Ardèche Thierry Devimeux aux côtés des pompiers et de la Direction départementale des territoires - la DDT. Pour cela ils se sont rendus ce jeudi 20 avril à Sceautres dans le Coiron sur l'exploitation agricole de Mathieu Sébastien, éleveur de bovins et d'ovins. La stratégie de l'agriculteur c'est de débroussailler tout au long de l'hiver pour être en règle au début de l'été comme l'exige la loi, " j'ai passé au moins 200 heures cet hiver à débroussailler, c'est long mais on est content de l'avoir fait" affirme l'agriculteur aidé dans cette tâche par son fils.

Préfet, élus, agriculteurs et habitants présents sur une exploitation agricole en Ardèche sur le sujet du débroussaillement dans la lutte contre les incendies. © Radio France - Erwan Chassin

Un débroussaillement est montré en exemple

Dans un premier temps, il y a beaucoup d'espaces entre les arbres et arbustes, puis aucun déchet végétal n'est laissé sur le sol, et le petit plus, c'est qu'il reste assez de végétations pour abriter la faune comme les oiseaux. "On ne demande pas à ce que ce soit un terrain de golf non plus", précise Tony Durant de la cellule débroussaillement des pompiers de l'Ardèche, "mais dans cette configuration, si un feu se déclare il n'aura que très peu de combustible et sera rapidement stoppé par les pompiers". Des soldats du feu particulièrement intransigeants sur la question, et pour cause, depuis le début du mois de janvier, 200 hectares ont déjà brulé en Ardèche. Selon le Colonel Vincent Honoré, commandement du corps départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche, bien débroussailler c'est démultiplier les chances de sauver vos biens "c'est un rapport de un à quatre. Si une maison ou une infrastructure est débroussaillée convenablement, on mettra quatre fois moins de moyen pour les protéger que si ce n'est pas le cas."

Vous avez jusqu'au début de l'été pour débroussailler autour de chez vous. Ici un exemple de débroussaillage. © Radio France - Erwan Chassin

Quelles sont les règles du débroussaillage en zone rurale ?

Débroussaillez dans un rayon de 50 mètres autour de d'une habitation ou d'un bâtiment même si le rayon empiète sur la propriété d'un autre. Le prévenir avant d'effectuer les travaux obligatoires. Réalisez le débroussaillement avant le début de l'été. AU niveau des arbres, pour ceux d'une taille inférieure ou égale à cinq mètres de hauteur, il faut élaguer jusqu'à 1/3 de la hauteur, pour les arbres de plus de cinq mètres, deux mètres d'élagage sont demandés, le tout sous peine d'une amende comprise entre de 135 à 1500 euros.

Un risque qui ne fait qu'augmenter

Sur place, le Préfet a dressé l'inquiétant portrait des prochains mois pour appuyer sur l'importance de débroussailler. "Le défaut de pluie, la sécheresse des sols et un vent qui se renforce font que les feux s'ils parviennent à se développer risque d'être très compliqué à combattre".

Depuis 10 ans une cellule débroussaillement est déployée dans le département pour aider les habitants et les maires à bien gérer cet enjeu de sécurité explique Antoine Guilloteau, responsable de l'unité forêt à la DDT, "nous effectuons des contrôles pour le compte des maires et faire de la prévention auprès de la population. La cellule contrôle une trentaine de communes par an soit 6 à 7000 installations chaque année. On relève autour des 500 situations non-conformes lors du premier contrôle, mais l'on dresse seulement 70 contraventions", assure l'ingénieur. Autrement dit, les Ardéchois ont en majorité conscience du risque qu'engendre le fait de ne pas débroussailler.