Incendies en Australie : "Cela montre l'urgence du réchauffement climatique" réagit un responsable du PAL

Un milliard d'animaux tués, voilà le constat du professeur Chris Dickman, de l'Université de Sydney, après cette vague d'incendies en Australie._"_Cela malheureusement illustre la grande urgence climatique qui nous préoccupe depuis longtemps" réagit le responsable pédagogique du PAL Guillaume Picard sur France Bleu Pays d'Auvergne.

Quoi faire alors face à cette situation ? Pour Guillaume Picard, la prise de conscience peut être dans notre quotidien :"on peut aider la planète et l'Australie tous les jours en mettant une goutte d'eau chacun notre tour." Le spécialiste explique aussi que le Parc, comme chacun, "peut aussi faire des dons à des associations locales qui vont travailler sur la préservation de cette faune et à la réintégration de cette faune locale lorsque la situation se sera calmée."

Vers une hausse des températures ce week-end

Ce vendredi, les températures vont à nouveau augmenter, selon les prévisions. Le mercure devrait dépasser les 40°C dans les Etats du Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud. De plus, des vents devraient tourner au sud pour aggraver la situation. En Nouvelle-Galles du Sud, plus de 130 incendies sont actifs dont une cinquantaine échappant à tout contrôle.

Plusieurs zoos en France se sont émus de la situation en Australie, allant même jusqu'à donner de l'argent à des associations locales, via des fondations parfois comme le Zoopark de Beauval. Le parc animalier de Saint-Pourçain-sur-Besbre a aussi créé en 2008 une fondation, le PAL Nature, qui a pour vocation de récolter de l'argent pour lutter contre l'urgence climatique.

