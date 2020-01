Incendies en Australie : "des espèces vont définitivement disparaître" selon le directeur du Refuge de l'Arche

Château-Gontier, France

C'est une perte majeure pour la biodiversité de la planète. En quelques semaines, en Australie, 500 millions d'animaux ont péri dans les flammes qui ravagent le pays. 500 millions de marsupiaux, de koalas, de kangourous, de serpents, d'araignées, de poissons, d'oiseaux tués selon une étude de l'université de Sydney ! Un chiffre renversant.

En Australie, plus de 80 % des espèces sont endémiques. Elles ne se trouvent que sur ce territoire et nulle part ailleurs. Une espèce qui disparaît de ce pays est donc une espèce qui disparaît de la surface de la Terre explique Yann Huchedé, le directeur du Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne : "le cas particulier de l'Australie c'est qu'il s'agit d'un continent isolé, à part, loin de tout. Cette caractéristique fait que l'Australie voit une végétation et une faune qui se développent uniquement sur ce territoire. Il est malheureusement probable que des espèces vont définitivement disparaître et d'autres le seront à terme car elles auront été impactées par ces dramatiques événements. Ce phénomène, dans sa rapidité de destruction, est à l'image ce que vit la planète depuis plusieurs décennies".