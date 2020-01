Incendies en Australie : le message de soutien du parc zoologique de Saint-Martin-la Plaine

Saint-Martin-la-Plaine, France

L'Australie plus que jamais en proie aux flammes qui ravagent chaque jour un peu plus le pays. Sur place les pompiers luttent contre les incendies comme ils peuvent, souvent au péril de leur vie. 3 d'entre eux sont décédés en intervention, 21 civils ont aussi perdu la vie.

L'autre versant de la catastrophe c'est la mort de 500 millions d'animaux dans un pays connu pour la très grande diversité de sa flore, d'autant que 85% des espèces sont endémiques, c'est à dire qu'elles ne vivent et ne survivent qu'en Australie. Sur les réseaux sociaux l'espace zoologique de St Martin La Plaine a communiqué sur la catastrophe pour expliquer ses effets sur l'écosystème australien et pour renvoyer vers des organismes qui sur place font tout pour sauver les animaux menacés par les flammes.

Jean-Christophe Gérard est vétérinaire au zoo de St Martin La Plaine : "On se dit que c'est impossible que tant d'animaux aient disparu mais c'est la triste réalité. On se retrouve un peu impuissant à des milliers de kilomètres de l'Australie. On a donc voulu sensibiliser car il y a des associations là-bas qui essaient de sauver les animaux, de les sortir des flammes, de guérir les brulures qu'ils ont subi. On a l'habitude de venir en aide aux animaux mais là avec la distance et tout ce qu'il se passe, c'est impossible qu'on fasse quelque chosec concrètement pour les aider, à part soutenir les associations financièrement, matériellement. On ne pourrait jamais accueillir les animaux, ils ne supporteraient pas le voyage car s'ils sont pris en charge c'est qu'ils sont dans un très mauvais état."