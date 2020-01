Incendies en Australie : une chanson enregistrée par les élèves du collège de Villers-Bretonneux

Villers-Bretonneux, France

Au retour des vacances de Noël, Eva, élève de troisième au collège Jacques Brel à Villers-Bretonneux près d'Amiens et qui a des proches en Australie, a tapé à la porte de la principale et demandé : "est-ce qu'on peut agir pour l'Australie ?" Depuis, les initiatives se multiplient au sein de l'établissement qui a toujours eu de forts liens avec ce pays notamment en raison de l'Anzac Day, le 25 avril, lors duquel un hommage est rendu chaque année, aux milliers d'Australiens morts pendant la première guerre mondiale.

Australia ne brûle pas, Entends nos voix qui s'élèvent sur les cendres

Ce mercredi, une chanson doit être enregistrée par la chorale. Elle a été écrite en quelques jours par le professeur d'éducation musicale Hervé Basset autour de ce refrain : "Australia ne brûle pas. Entends nos voix qui s'élèvent sur les cendres... Tous ensemble, nous voulons te défendre".

L'Australie est présente partout dans le collège de Villers-Bretonneux © Radio France - Valérie Massip

Un message pour la planète entière

Le professeur explique que la chanson est un message pour "la totalité de la planète". Il y fait référence aussi à l'Amazonie. Ainsi les élèves chantent : "Hier en Amazonie / Aujourd'hui en Australie / L'avenir est si précaire / Y a danger pour la Terre". Romane se dit d'ailleurs "très touchée par la nature" et regrette de ne pas pouvoir faire plus que chanter pour montrer son soutien. La chanson sera d'ailleurs interprétée avec deux autres morceaux à l'issue de la marche de soutien aux Australiens organisée à Villers-Bretonneux le dimanche 2 février.

Des lettres adressés aux pompiers

D'autres actions sont en cours. Des dons sont réalisés pour l'association australienne Wires afin d'aider à sauver les koalas. Des lettres sont envoyées en anglais aux pompiers par les élèves du club Australie afin de les soutenir moralement. Une banderole a aussi été accrochée à l'entrée du collège "Australia - Villers-Bretonneux, Allies in the Past, Friends in the present"*

Une dette d'honneur

La principale du collège de Villers-Bretonneux, Céline Hondermarck, se dit très touchée par les élèves. Pour elle, cela montre "le lien très fort avec l'Australie et il y a d'un point de vue collectif comme une dette d'honneur par rapport à ce pays-là... une reconnaissance, une envie de dire ils nous ont aidé, aidons-les à notre tour".

*"Australie - Villers-Bretonneux, alliés par le passé, amis au présent"