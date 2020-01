Incendies en Australie : une habitante du Territoire de Belfort témoigne

Franche-Comté, France

La violence des flammes frappe l'Australie depuis septembre. Plus de 6.800 pompiers sont mobilisés. Ces incendies qui ont fait au moins 27 morts provoque une vague d'émotion à travers le monde. Après plusieurs mois de lutte, les pompiers n’ont toujours pas réussi à contrôler les flammes. Plus de 200 feux seraient encore actifs en Australie et environ 100 000 personnes auraient été évacuées de chez elles dans le sud-est du pays.

Une situation triste et inquiétante - Elodie Didier-Laurent de Vézelois expatriée en Australie

Des expatriés francs comtois vivent en Australie comme Elodie Didier-Laurent, 26 ans, originaire de Vézelois dans le Territoire de Belfort. Elle vit et travaille à Melbourne depuis un an et demi. Et même si la capitale de l'Etat de Victoria n'est pas directement touchée, le feu sévit à plus de 500 kilomètres de là, les habitants ressentent les fumées tous les jours. " Ce qui se passe dans le pays depuis des mois m'attriste et m'inquiète. Tout est entrain de brûler, la faune, la flore. C'est dramatique", témoigne la jeune femme qui suit l'évolution de la situation jour après jour dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Melbourne vit avec les fumées

A Melbourne, l'air y est complètement pollué. La jeune femme n'a jamais connu une situation aussi préoccupante. " Ici, il y a des jours moins respirables que d'autres. Ces jours là, on porte des masques, c'est conseillé. Il y a même des résidus de fumée dans la pluie", ajoute Elodie. Employée dans un grand hôtel de Melbourne, elle est revenue passer les fêtes en famille à Vézelois.

Elodie Didier-Laurent vit à Melbourne depuis un an et demi. Une ville polluée par les fumées des incendies qui sévissent 500 kilomètres plus loin - Elodie Didier-Laurent

Dans l'avion du retour pour Australie cette semaine, la réalité lui est à nouveau apparue au grand jour. " On était au dessus des nuages au niveau de Canberra, la capitale. Il y avait vraiment une couleurs qui n'était pas habituelle. Ce n'était pas gris ni blanc mais brun chargé de fumées et de pollution. A cette altitude, je n'avais jamais vu ça avant. C'était très étrange" se souvient la jeune expatriée qui, depuis son retour, a repris une vie à peu près normale.

Prête à aider les sinistrés

Elodie Didier-Laurent se voit rester encore quatre à cinq ans en Australie même si, dit-elle, la situation actuelle est "triste et difficile". Aujourd'hui, elle est même prête à apporter son aide dans les secteurs les plus sinistrés notamment dans les refuges pour animaux. La faune a payé au prix fort ces incendies : près d’un milliard d’animaux seraient d’ores et déjà morts dans la catastrophe, selon plusieurs autorités et chercheurs du pays.