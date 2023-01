Incendies en Gironde : 65 camions toujours en réparation, une course contre la montre s'engage

Ça ne chôme pas au groupement technique et logistique des pompiers de la Gironde ! Dans ce vaste garage, au nord de Bordeaux, huit mécaniciens s'affairent depuis plusieurs mois sur les camions de lutte contre les incendies du service, tombés en panne après les incendies de l'été dernier.

ⓘ Publicité

Aujourd'hui, 65 sont toujours indisponibles sur les 160 que compte la flotte. Une trentaine de ces engins ont été pris en charge à l'extérieur, par leurs constructeurs. Les autres sont réparés par les pompiers eux-mêmes à Bordeaux. L'atelier poids-lourd, qui s'occupe d'habitude de tous les véhicules du SDIS, ne se concentre désormais que sur ces camions citernes.

Marc s'active sur un engin du centre de Biganos. "On a fait une remise en état de tout le véhicule et maintenant, on s'aperçoit qu'il y a un vilain bruit au niveau des courroies", explique le mécanicien. "On va déposer toute la face avant pour chercher d'où ça vient. On a l'impression d'avoir un chewing-gum collé sur la chaussure et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser", ironise Marc.

Des camions réparés pour le 1er mars ?

Ces situations sont devenues assez habituelles dans l'atelier. "Ces camions ont tourné 24 heures sur 24 pendant deux mois et demi, rappelle Bruno, le chef d'atelier. Ils arrivent pour une panne, mais on les contrôle entièrement donc on découvre des choses en plus qui n'étaient pas signalées. Quand on rentre un camion, on ne sait pas quand on va le finir*",* conclut Bruno.

Dans l'atelier, on ne se fait donc pas d'illusions. Les 65 camions encore en panne ne seront pas tous remis en route pour le 1er mars, date du lacement de la saison des feux de forêts. *"*Tous les camions ne seront pas disponibles, car certains ont subi de grosses pannes et les réparations vont prendre plusieurs mois", détaille le capitaine Etienne Barthélémy, le chef de bureau études et prospectives du Groupement technique et logistique du SDIS. "Par contre, la totalité du territoire girondin sera couvert par les moyens feux de forêt et sera protégé", précise l'officier.

Des renforts de la sécurité civile pourraient être mobilisés : "Emmanuel Macron avait annoncé la mise en place d'unités de la sécurité civile dans le département ou dans le Sud-Ouest. Ces personnes là pourront nous aider", affirme le capitaine Barthélémy.