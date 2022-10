Incendies en Gironde : après les annonces du Président, le département et les communes sont "oubliés"

Le Président s'est exprimé devant plus de 300 personnes impliquées dans les incendies de l'été ce vendredi

Le plan de lutte contre les incendies de la France a été présenté ce vendredi par le Président de la République. Devant plus de 300 personnes, Emmanuel Macron a déroulé les mesures qu'il souhaite appliquer au pays dans le futur. Mais certaines communes sinistrées cet été en Gironde se sentent un peu "oubliées" selon les mots de plusieurs maires à l'issue du discours d'Emmanuel Macron. Après l'été les édiles doivent penser à reconstruire ce qui a été détruit par les flammes, et aucune aide financière n'a été annoncée par le Président.

Parmi les maires girondins présents ce vendredi, il y a celle de Guillos, Mylène Doreau, qui regrette qu'aucune aide pour les communes sinistrées n'ait été évoquée : "il y a eu trois annonces de faites, des avancées sur les moyens aériens, sur la replantation de la forêt, certes. Pour moi il manque un quatrième point au niveau des communes et du département, sur les aides qui seront apportées pour les dépenses que nous avons pu subir et que nous allons encore subir avec le déboisement". Selon Mylène Doreau, le budget de sa commune ne peut pas tenir : "J'ai sept kilomètres à ma charge de route, ça représente 350.000 euros". Même constat pour le maire d'Origne, Vincent Dedieu. Les dégâts sur sa commune sont estimés à 150.000 euros, alors que le budget de fonctionnement de sa commune est estimé à 170.000 euros. "On est de toutes petites communes, il faut qu'on soit pris en compte" affirme-t-il.

La question du positionnement des Canadairs n'est pas tranchée

Dans son discours, le Président de la République n'a pas tranché sur la question du prépositionnement des Canadairs dans les zones à risques incendies. C'est pourtant une demande du Président du département de Gironde, Jean-Luc Gleyze depuis le début des incendies qui ont ravagé le département (30.000 ha ont brûlé cet été). "Il y a quand même une volonté d'anticipation du risque en fonction de la météo, et de pouvoir disposer des avions plus tôt. Mais nous ne savons pas s'ils seront à demeure sur le massif des Landes de Gasgogne" note Jean-Luc Gleyze.