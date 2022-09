Incendies en Gironde : au domaine d'Hostens, le département veut observer la nature avant d'agir

Le département de la Gironde organisait sa conférence de rentrée au domaine de loisirs d'Hostens. L'occasion de faire le bilan après les ravages causés par les deux incendies de Landiras cet été. Les deux tiers du plus grand espace naturel sensible de Gironde sont partis en fumée.

"Le domaine d'Hostens est le plus grand espace naturel sensible de la Gironde. Sur ses 750 hectares, 500 ont été touchés par les incendies de Landiras en juillet et août, soit _les deux tiers de sa surface_", se désole Sébastien Fourcade, responsable de la gestion et de l'aménagement des espaces naturels sensibles au département de la Gironde.

Le 12 juillet a débuté le premier feu à Landiras et le deuxième a commencé à partir du 9 août. Deux feux qui ont ravagé le domaine départemental d'Hostens. Les troncs et les tourbes consumés ont laissé des trous dans le sol. des arbres sont couchés, calcinés. Ceux qui restent debout sont devenus marron, ont noircis jusqu'à leurs cimes.

Les troncs et les tourbes consumés par le feu ont laissé des trous dans le sol © Radio France - Eloïse Roger

L'odeur de fumée est encore très présente sur les lieux et des feux de tourbes sont encore visibles à certains endroits.

Des fumées sont encore visibles sur le domaine d'Hostens © Radio France - Eloïse Roger

Pourtant la végétation réapparaît petit à petit. Des fougères, quelques chênes et boulots commencent à repousser. "Pour ce qui est des pins, normalement ils ne reprennent pas, prévient Jean-Luc Gleyze. La vraie question est de savoir quels pins sont véritablement abimés, si cela justifie une coupe ou non. Car si on peut en sauvegarder quelques uns ce serait bien. Tout va dépendre des feux de tourbes qui consument les racines encore aujourd'hui."

Un crapaud qui n'a pas survécu à cause de l'incendie © Radio France - Eloïse Roger

Pour ce qui est de la faune, certaines libellules sont déjà revenues sur le site. Mais tous n'ont pas survécus. "Lors des incendies, les oiseaux et les grands mammifères comme les sangliers ont pu fuir rapidement mais les espèces rampantes, les petits insectes, des amphibiens n'ont pas pu y échapper", raconte Sébastien Fourcade.

Observer avant d'agir

Le département a décidé d'instaurer une année entière d'observation de la nature sur le domaine d'Hostens. Un temps long qui permettra de voir comme se régénère la forêt avant de prendre une quelconque décision sur son avenir. Pour le moment les calculs sont en cours sur le coût global des incendies mais aussi sur ce que coûtera la restauration des espaces verts qui ont brûlé.

Pour le domaine d'Hostens, 30 000m3 de bois vont être coupés selon les estimations. "Ce sera un deuxième traumatisme après les incendies, amorce le président de la Gironde. C'est pour cette raison que nous allons faire les choses petit à petit, observer, voir ce qu'il est possible de conserver. Nous serons tout de même obligés de couper certains arbres s'il y a des risques de chute."

Le domaine départemental d'Hostens est encore fermé au public © Radio France - Eloïse Roger

Les sapeur-pompiers qui avaient installé leur camp de base sur le domaine sont partis depuis deux semaines mais ils font encore des patrouilles. "Il y a encore des fumerons, le site est toujours sous surveillance à la fois pour les reprises de feu mais aussi pour les chutes d'arbres car beaucoup ont les racines calcinées et ça représente un vrai danger sur le secteur. Neuf à dix binômes circulent encore sur les lieux", explique Stéphane Speleers l'adjoint au chef de service en charge du domaine d'Hostens. Sur le domaine, les feux sont fixés mais pas éteints, pour se rassurer un peu plus, tout le monde attend le retour de la pluie.

Un plan départemental de sauvegarde

Ce serait une première en France. Jean-Luc Gleyze veut instaurer un plan départemental de sauvegarde. Un moyen de faire le lien entre les communes qui ont déjà, pour la plupart des plans communaux de sauvegarde et l'Etat qui est à la tête de la sécurité civile.

"Les maires, les habitants nous ont beaucoup sollicités pendant cette période et nous souhaitons anticiper les prochaines situations comme celles que l'on a connu. Nous voulons être le chaînon manquant entre les communes et l'Etat pour être plus efficace, explique le président du département. Nous avons réussi, ici, a créé ce camp de base pour 2.000 personnes en à peine trois jours. Ce qui a été plus difficile, c'est la capacité à nous organiser avec une logistique d'alimentation des camions frigorifiques par exemple. _C'était un peu le système D_. Ce que j'aurais préféré, c'était que nous soyons prêts plus tôt en amont, de manière à être plus sereins au moment de cette préparation", conclu-t-il.

Concernant la mission flash, un rapport d'étape sera exposé au Congrès National des pompiers. Elle sera totalement dévoilée le 14 octobre à Agen à l'occasion du Congrès National des départements de France. "Pour le moment, ce qu'il en ressort c'est _un besoin de moyens aériens et terrestres plus important_, l'Etat doit l'entendre", martèle Jean-Luc Gleyze.

La réouverture du domaine d'Hostens au public a été repoussée à plusieurs reprises. Il est pour le moment impossible de donner une date précise.