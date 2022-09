Incendies en Gironde : "C'est un symbole important", les premiers forestiers de retour dans la forêt calcinée

Six semaines après avoir annoncé que le premier feu autour de Landiras était fixé, la préfète de la Gironde a autorisé cette semaine les forestiers à revenir exploiter ces parcelles touchées par "Landiras 1". Une course contre la montre commence pour sauver un maximum de bois.

Depuis quelques jours, les abatteuses s’activent pour récupérer le plus de bois possible.

Alain Labouyrie effleure de sa main les troncs à l'écorce noircie par le feu. "Il est tout sec ce bois ici", constate l'agent forestier de la scierie Mourlan, basée à Lavazan dans le Sud-Gironde. "Alors que sur celui-là, on voit encore de la résine qui coule." Depuis mardi 30 août, il constate les dégâts sur les parcelles dévastées par l'incendie "Landiras 1", déclaré comme fixé le 25 juillet dernier, après avoir ravagé près de 14.000 hectares. La préfète de la Gironde a pris un arrêté pour autoriser les forestiers à revenir travailler sur le périmètre du premier feu dans la forêt des Landes de Gascogne, en raison des conditions climatiques moins propices aux départs de feu.

Autour d'Alain Labouyrie, une étendue de souches déracinées et de branches mélangées à des cendres. "C'est un peu lunaire", reconnait l'agent forestier. "Chaque arbre a vécu l'incendie de façon différente. En fonction de l'intensité du feu qui est passé et de ce fameux feu qui a couvé dans le sol, s'attaquant aux racines des arbres." Et pour ceux qui restent, il ne faut pas trainer. L'abatteuse, la machine servant à abattre les pins maritimes, tourne à plein régime depuis quelques jours.

Essuyer les plâtres

"Plus on attendra, plus la fibre de ce bois sera altérée. On craint de ne pas pouvoir en faire grand-chose", déplore Alain Labouyrie. "Que ce soit les scieurs ou les papetiers, on a besoin d'une fibre vivante et solide. Si on a une fibre morte, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir en faire." La scierie Mourlan fait partie des toutes premières entreprises à revenir exploiter le bois dans cette forêt calcinée. "On est les premiers donc on va essayer, faire des tests de résistance sur le bois récupéré, et on en tirera les conclusions nécessaires", affirme-t-il.

Alain Labouyrie (à droite) et son collègue ont été parmis les premiers forestiers à retourner sur les parcelles brûlées. © Radio France - Bastien Munch

Mais c'est en regardant la parcelle juste à côté qu'Alain Labouyrie a le plus mal au coeur. "Ces jeunes arbres, qui ont dix, douze ou quinze ans, ils étaient plein d'avenir pour nous, et pour les propriétaires... Aujourd'hui, tous ces bois ont brûlé", regrette l'agent forestier. "C'est vraiment pathétique, c'est triste." L'impact sur les prix de la filière va rapidement se faire ressentir. Près de trois millions de mètres cubes de bois incendiés vont être exploités cette année.

"Ça veut dire que le feu est parti"

"Voir les forestiers revenir en forêt, c'est un symbole important", reconnait Jean-Marc Pelletant, le maire de Landiras, qui a déjà accepté plusieurs demandes d'ouverture de chantier. "Si on autorise les forestiers à aller dans les lieux sinistrés, ça veut dire que le feu est parti. C'est très important, sinon madame la préfète n'aurait pas pris cet arrêté", assure l'élu. "Donc pour nous, c'est rassurant."

Le maire de Landiras considère aussi qu'il est "important" de retourner exploiter ce bois pour que les forestiers "récupèrent un minimum de fonds". "Il va falloir replanter, et replanter ça coûte cher. Environ 1.500 euros par hectare. Donc pour ceux qui ont à peu près dix hectares brûlés, ça fait 15.000 euros pour eux. Ils ne pourront pas le faire...", affirme Jean-Marc Pelletant. "Et donc l'eau ne va plus être pompée par les pins maritimes. Ce qui veut dire qu'on risque d'avoir des inondations dans les bois à l'avenir."

"Le risque est peut-être infime, mais il existe"

Mais tous les maires touchés par l'incendie dans le Sud-Gironde ne sont pas aussi enthousiastes à voir revenir les forestiers sur les parcelles de leur commune. "J'estime que ça va un peu vite", explique Vincent Dedieu, le maire d'Origne, une commune évacuée cet été. "Aujourd'hui, quand je parle avec des propriétaires de bois sur la commune qui ont commencé à faire couper, je leur demande ce qu'il peut se passer avec l'écorce, les têtes de pins, les aiguilles qui restent sur le terrain. Ils me répondent que ça peut reprendre, que ça peut brûler", raconte l'élu.

Aujourd'hui, quand je signe une autorisation de chantier, c'est un peu les yeux bandés. - Vincent Dedieu, maire d'Origne

"C'est pas comme si on avait connu un feu de 3-4 hectares", continue-t-il. "Moi, sur la commune, j'ai 1.600 hectares qui ont brûlé. Le risque est peut-être infime, mais il existe." Vincent Dedieu demande surtout à ce qu'on lui donne des "éléments techniques" attestant d'une absence de reprise d'incendie en sous-sol. "On aurait pu faire passer des drones pour regarder la température des sols, et voir les points chauds", propose-t-il. "Si on m'avait donné ces informations pour que je puisse être serein en signant une autorisation de travaux, ça m'aurait permis d'être plus à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, quand je signe une autorisation de chantier, c'est un peu les yeux bandés."

Sur l'autre zone touchée par un incendie au mois de juillet, dans la forêt de La Teste-de-Buch, un arrêté municipal interdit toujours l'accès aux massifs pour les forestiers.