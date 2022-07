Incendies en Gironde : des animaux du zoo d'Arcachon recueillis au Parc du Reynou en Haute-Vienne

Eux aussi ont vu les flammes de près. 370 animaux sur 850 du zoo d'Arcachon ont été évacués en début de semaine suite à l'incendie de La Teste-de-Buch, en Gironde. L'opération, coordonnée par l'Association nationale des parcs zoologiques, a réuni une quinzaine de zoos dont le Parc du Reynou.

Situé sur la commune du Vigen, à côté de Limoges, le parc prend en charge sept petits animaux depuis mardi soir : un couple de pandas roux, de Biturongs (mammifère d'Asie), des Vanneaux soldats (petits oiseaux échassiers), ou encore un raton laveur femelle ont été rapatriés en urgence.

Le Vanneau soldat est un petit oiseau échassier © Radio France - Salomé Pineda

Nicolas Lefrère, le directeur, était sur place en Gironde. Avec une équipe du Parc, ils sont partis une première fois lundi avant d'y retourner en urgence le lendemain : "En moins d'une heure, on a mis trois véhicules et cinq personnes. On a laissé tomber tout ce qui n'était pas urgent. On a aidé à capturer et déplacer les animaux qu'on pouvait déplacer."

Une intervention à moins de 100 mètres des flammes

Car dans un premier temps, il s'agissait de mettre les animaux en sécurité. "Il y en a qu'on a capturé plutôt facilement et d'autres qui ont été plus complexes à attraper. On a monté les tapirs dans un van à carotte", raconte Nicolas Lefrère. Dans la fumée, à moins de 100 mètres des flammes, le directeur du Reynou retient la solidarité : "Sur place, on avait les pompiers, les gendarmes, l'Office Français de la Biodiversité qui a en charge le suivi des animaux sauvages, pour nous aider à référencer les animaux déplacés."

Le but c'est de les renvoyer à La Teste dès que ce sera possible - Nicolas Lefrère, le directeur du Parc du Reynou

L'accueil est provisoire, mais il durera le temps qu'il faut assure encore Nicolas Lefrère. Tout est fait pour prendre en charge les animaux dans les meilleures conditions possibles, comme les pandas roux, arrivés en couple pour ne pas être perturbés et installés dans ce qui sert habituellement de zone de quarantaine : "C'est une zone de transition qui est mieux qu'une caisse. Il y a un suivi vétérinaire, mais ils ont un régime normal, ils s'alimentent et boivent. Entre les fortes chaleurs et les déplacements, les captures, on voit qu'ils sont tous un peu amorphe mais ils se reposent. Le but c'est de les renvoyer à La Teste dès que ce sera possible."