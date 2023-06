Incendies en Gironde : "Il faut absolument ne pas avoir d'amnésie collective"

Alors que deux départs de feu ce mardi dans le Sud Gironde ont ravivé de bien mauvais souvenirs à quelques kilomètres des secteurs ravagés par les flammes l'été dernier, Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental de la Gironde estime que, même si rien n'est gagné, la Gironde est mieux préparée que l'an dernier. "Nous pouvons avoir encore des circonstances météorologiques qui peuvent être catastrophiques mais il me semble que nous disposons aujourd'hui de moyens supplémentaires de vidéo surveillance, de drones, de patrouillage, et de moyens aériens qui nous permettent sans doute d'être mieux près que l'an passé." Pour autant, il faut rester très vigilants et prudents selon le président girondin : "C'est un travail dans le temps long qui s'inscrit désormais de manière à faire en sorte que cette forêt puisse être plus résiliente à l'avenir, parce que nous savons que les risques d'incendie, mais pas seulement, les risques sanitaires aussi sont des dangers prégnants pour la forêt, qui vont certainement s'accentuer au fil des années qui viennent." Et Jean-Luc Gleyze de conclure : "Il faut vraiment ne pas avoir d'amnésie collective et prendre les mesures nécessaires"

