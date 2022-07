Incendies en Gironde : la commune de Mano, dans les Landes, évacuée par précaution

L'incendie de Landiras, au sud de la Gironde, continue de progresser et de se rapprocher des Landes. Ce mardi matin, la commune de Mano a été évacuée "préventivement", précise la préfecture, car les flammes sont désormais à 2,5 kilomètres. 120 habitants ont dû quitter la commune.

Le feu a ravagé plus d'un millier d'hectares de forêt à Landiras

C'est la première commune des Landes à être évacuée cet été à cause des incendies qui sévissent actuellement en Gironde. L'un d'eux, celui de Landiras au sud du département qui a ravagé plus de 12.800 hectares de forêt, se rapproche dangereusement des Landes et de la commune qui est en première ligne, Mano. En conséquence, la préfecture des Landes décide d'évacuer les 120 habitants, ce mardi matin, car le feu est "à 2,5 kilomètres contre 6 kilomètres" la veille.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Elle ajoute que "des vents en direction du sud sont prévus en début d'après-midi", ce qui accroît le risque de propagation vers la commune. Les personnes évacuées "seront dirigées vers le centre d'accueil et de regroupement des évacués à Sabres", indique la préfecture, qui assure que "_les opérations ont débuté dans de bonnes condition_s". La préfète des Landes, demande aux riverains de ne pas se rendre sur place afin de ne pas gêner l’action des secours.