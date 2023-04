Incendies en Gironde : la plage du Petit Nice rouvre à la Teste-de-Buch

Après la réouverture des plages de la Salie et de la Lagune aux piétons début avril, c'est au tour, ce samedi 29 avril, de la plage du petit Nice à la Teste-de-Buch, d'être à nouveau accessible, neuf mois et demi après les incendies de l'été 2022 et après des travaux de sécurisation. Une seule restriction cependant : en cas de coefficients supérieurs à 75, l'accès à la plage du Petit Nice aux piétons restera interdit deux heures avant et deux heures après la pleine mer jusqu'au 30 juin.

ⓘ Publicité

Également ouverte dès ce vendredi 28 avril 16 heures, la piste cyclable D804 qui longe la Départementale 218 entre le rond-point de la Dune du Pilat et Biscarosse.