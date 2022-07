EN IMAGES - Incendies en Gironde : la solidarité avec les pompiers accrochée aux fenêtre des Girondins

2.000 pompiers se battent toujours ce jeudi contre les deux méga-feux qui ravagent depuis une semaine les forêts du Bassin d'Arcachon et du Sud-Gironde. Sur les routes empruntées par les convois de pompiers, les habitants ont accroché pancartes et banderoles en soutien aux soldats du feu.

En Gironde de nombreuses pancartes et banderoles de soutien aux pompiers fleurissent dans les villages aux abords des feux du Bassin d'Arcachon et du Sud Gironde.

Les pompiers mobilisés contre les feux de forêt en cours en Gironde ne sont pas au bout de leurs peines. En Gironde, deux méga-feux sévissent depuis le mardi 12 juillet entre La Teste de Buch, sur le Bassin d'Arcachon, et Landiras, dans le Sud Gironde. Plusieurs centaines de pompiers sont mobilisés jours et nuits. Un combat auquel les habitants des secteurs concernés rendent hommage. Sur les routes où passent les convois de pompiers, de nombreux messages de soutien ont été affichés sur les portes, les portails, etc.

Des habitants d'Illats affichent leur soutien aux pompiers avec une pancarte "Force, courage, honneur, merci" sur leur porte. © Radio France - Inês Alves-Chaineaud

À l'entrée d'Illats, un des villages à la frontière du feu du Sud Gironde, une grande pancarte "merci à nos pompiers" couverte de gros cœurs rouges. C'est l'œuvre d'Anaïs et ses enfants. "C'est pour les encourager, leur mettre du baume au cœur et leur montrer qu'ils ne sont pas seuls." Un soutien moral partagé par d'autres habitants du village, comme Marise et son petit fils. "Quand on promène les chiens le soir et qu'on croise des pompiers on les applaudit. Ils sont heureux de voir qu'on les soutient, ils nous font de grands sourires." Bastien son petit fils de 7 ans a aussi participé à la fabrication d'une grande banderole. Cette dernière est l'idée d'une voisine, Farida. "Ca s'est fait très spontanément, on a récupéré un draps et des feutres puis voilà."

Des enfants du village d'Illats ont fabriqué une grande banderole pour soutenir les pompiers qui lutte contre le méga feu du Sud Gironde. - -

Des petits gestes qui touchent les soldats du feu et leur apportent un soutien moral important. Mais la solidarité des Girondins ne s'arrête pas là, beaucoup d'entre eux n'hésitent pas à faire des courses pour les pompiers, ou à leur préparer à manger.