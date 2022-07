Incendies en Gironde : le détachement de pompiers suisses venus en renforts bientôt de retour à Genève

Après 11 jours de lutte et 20.800 hectares partis en fumée, la préfecture de la Gironde annonce ce samedi que l'incendie de La Teste-de-Buch est enfin fixé. Le feu de Landiras lui est contenu mais pas encore fixé en raison des risques de reprises. La préfète Fabienne Buccio indique également que les colonnes de sapeurs-pompiers venus d'autres départements (Var, Hérault, Essonne, Bouches-du-Rhône, Alsace, Pyrénées-Atlantiques...) regagnent progressivement leur caserne. Retour à la maison donc pour l'unique détachement international de pompiers mobilisés durant cette crise. Douze soldats du feu d'origine suisse arrivés mercredi à Langon.

"Une expérience inédite pour nous"

"Quand on passe avec les véhicules sur la zone sinistrée et qu'on voit les distances qui ont brûlé, c'est vraiment impressionnant." Colonel des sapeurs-pompiers de Genève, le colonel Nicolas Schumacher n'avait auparavant "jamais" vu "un feu d'une telle ampleur". "Ça restera gravé dans nos mémoires".

Les douze sapeurs-pompiers helvètes ont été affectés à Saint-Magne, près de Langon, afin de noyer les sols et les reprises de feu. "A Genève, nous sommes beaucoup moins concernés par les feux de forêt. Nous avons beaucoup de feux de végétation avec notamment le réchauffement et les étés beaucoup plus caniculaires."

"La générosité des locaux m'a beaucoup impressionné"

Ce samedi, à la veille de leur retour sur les bords du lac Léman, les soldats du feu suisses ont reçu les remerciements en personne de Marc Vermeulen, contrôleur général et chef de corps des sapeurs-pompiers de la Gironde. En retour, le colonel Schumacher "[aimerait] vraiment tirer un immense coup de chapeau à nos collègues de Gironde, mais aussi de tous les départements français qui sont venus".

L'adjudant genevois Claudio Tomarchio est lui bouleversé par l'accueil et la solidarité de la population. "Les repas que l'on nous préparait, la gentillesse, les dessins des enfants". "C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, en tout cas chez nous. Cette solidarité de la population et des autorités municipales. On allait dans les mairies et salles de fêtes, on se posait et 24H/24, on pouvait manger un morceau. C'est quelque chose qu'on retient et qu'on va ramener avec nous dans nos bagages."