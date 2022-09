Incendies en Gironde : le feu de Saumos est déclaré éteint

Le maire de Sainte-Hélène, Lionel Montillaud, annonce ce mercredi sur sa page Facebook que l'incendie de Saumos est déclaré éteint. Il a détruit 3 400 hectares et conduit à l'évacuation de 1 840 personnes.

L'incendie de Saumos, qui a détruit 3 400 hectares, est éteint ce 28 septembre selon le maire de Sainte-Hélène, Lionel Montillaud. Il s'était déclaré le 12 septembre et avait entraîné l'évacuation de 1 840 habitants.

"L'espace forestier non sinistré sera rouvert dès cet après-midi", indique l'élu sur sa page Facebook, mais "les sites où le feu est passé restent dangereux en raison notamment de possibles chutes d'arbres et sont interdits jusqu'à nouvel ordre". Lionel Montillaud précise que "les bénévoles de la DFCI", la défense des forêts contre les incendies en Aquitaine, "qui œuvrent aux côtés des pompiers depuis le premier jour vont continuer à veiller le chantier pour éradiquer chaque fumerolle et prévenir d'éventuels nouveaux départs".

L'incendie de Landiras 2 devrait également être déclaré éteint ce mercredi, selon le patron du SDIS 33 Marc Vermeulen dans Sud Ouest et TV7.