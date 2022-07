Incendies en Gironde : les propriétaires forestiers du Limousin restent vigilants

Depuis deux semaines et le début des incendies en Gironde, le téléphone du syndicat des propriétaires privés du Limousin, Fransylva, n'arrête pas de sonner, sans parler des demandes de renseignements qui arrivent par mail. Les incendies en Gironde inquiètent reconnaît la directrice, Isabelle Serena-Bonneau.

Un tel scénario peut-il se reproduire en Limousin ? La forêt limousine est différente de la forêt girondine sur plusieurs points répond Isabelle Serena-Bonneau, même si aujourd'hui "on se rend compte que ce n'est plus un risque lointain, c'est une réelle réalité. On observe d'ailleurs statistiquement en Limousin qu'il y a une hausse régulière du nombre de feux de forêt". Il y a des choses à faire pour limiter le risque incendie.

L'atout des feuillus

"En Gironde, il y a une forte dominante de pins maritimes, seule essence adaptée aux sols. A l'inverse, en Limousin, on a plutôt une dominante feuillus, avec environ deux tiers de feuillus pour un tiers de résineux. Ce qui crée une mosaïque forestière qui va avoir un rôle de ralentisseur face au risque incendie."

Autre différence, en Limousin "les forêts sont souvent imbriquées avec des surfaces agricoles, qui vont être consacrées à l'élevage et cela va permettre de servir de coupe feu, par rapport à des zones céréalières, qui vont au contraire plutôt brûler facilement".

Et puis, il y a les conditions climatiques. Elles restent plus favorables en Limousin qu'en Gironde, avec des températures moins importantes où l'altitude permet aussi de perdre un petit peu de température. Et puis la région est moins soumise aux vents que l'on trouve de bord de mer.

Mais, la forêt limousine et girondine se rejoignent sur la densité des plantations. Toutes les deux ont été touchées "par la tempête de 99", rappelle Isabelle Serena-Bonneau. A l'époque "il y a eu des reboisements avec des plantations qui ont aujourd'hui entre 10 et 20 ans. Et donc une forte densité, qui risque par contre de créer des feux de sol et des feux de broussailles".

La préservation des étangs

Malgré tout, les propriétaires de parcelles s'interrogent ? Comment éviter qu'une telle chose arrive chez moi ? La règlementation oblige au débroussaillage et à l'interdiction de brûlage. A l'autre bout du fil, Isabelle Serena-Bonneau rassure et donne quelques conseils : "On conseille aux propriétaires de conserver leur étang, chose très importante pour les pompiers. En Haute-Vienne, il y a environ 16.000 étangs qui sont une vraie chance à préserver. Il y a des pressions environnementales en ce moment et il va falloir hiérarchiser en termes de priorité incendie / biodiversité. Il est question de les effacer à cause du réchauffement des eaux et de l'augmentation d'évaporation."

Le chantier des pistes forestières

Autre point important complète la directrice de Fransylva c'est la desserte des parcelles. Les aménagements de pistes dans les forêts. "Il faut savoir que le SDIS ne va pas rentrer dans une forêt si elle n'est pas cartographiée, s'il ne sait pas qu'il y a un chemin dans lequel il peut avoir une issue. Les pompiers ne vont pas s'engager et avoir un risque d'être bloqués dans la forêt. Donc ces aménagements qui sont pratiqués en Gironde, parce qu'ils ont cette culture de l'incendie, elle n'est pas encore arrivé en Limousin." C'est d'ailleurs l'un des gros chantiers dans le cadre du plan régional Forêt-Bois, car "c'est encore très insuffisant".

Mais, difficile de sensibiliser les quelques 160.000 propriétaires. C'est l'une des particularité de la forêt Limousine, qui est extrêmement morcelée avec en moyenne des parcelles de 3,7 hectares. "C'est une chance par rapport à la préservation de la biodiversité et en même temps une difficulté, parce que des propriétaires font le choix de la non gestion et ça, par contre, ça peut être un fort risque d'incendie parce qu'on va avoir une terre au sol et des fougères plus importantes avec des bois morts qui vont être laissés au sol. Et là on va être dans une augmentation du risque".

Concilier risque incendie et biodiversité

Le syndicat attend aussi une cohérence entre le code de l'environnement et la nécessité de l'entretien de la forêt pour faire face à ce risque incendie. "Un article dit que l'entretien des forêts entre avril et juillet par les propriétaires est contraint pour ne pas détruire l'habitat d'espèces protégées. On voit par exemple que les bords de route ne sont fauchés tardivement pour essayer de préserver la biodiversité". Fransylva attend beaucoup de la création début juillet du secrétaire général pour la planification écologique.