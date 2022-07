Trois jours que deux terribles incendies ravagent la forêt autour du bassin d'Arcachon où 8.000 hectares ont été détruits par les flammes. Les fumées voilent le ciel et propagent une odeur de brûlé dans les deux départements de l'Ariège et du Gers.

Incendies en Gironde : une odeur de brûlé en Ariège et dans le Gers

Si vous ressentez comme une odeur de brûlé en Ariège et dans le Gers depuis le vendredi 15 juillet au matin, c'est bien normal. Ce qui brûle, ce sont les forêts en Gironde à plus de 200 kilomètres d'une ville comme Saramon. Quelque 8.000 hectares sont partis en fumée en trois jours et le feu n'est toujours pas maîtrisé, menaçant Biscarosse.

Le ciel s'est aussi soudainement voilé vers 15h comme nous le confirme une Gersoise. Les pompiers ont été contactés dans l'ouest du département, de Marcillac à Fleurance en passant par Auch.

De même pour leurs collègues de l'Ariège, qui ont reçu des dizaines d'appels à ce sujet vendredi 15 juillet dès 11 heures. La population aurait ressenti la même odeur de brûlé jusqu'à Pamiers. Un prévisionniste de Météo France leur a bien confirmé que cette odeur est due à la fumée répandue par les incendies de Gironde, poussée par des vents de nord-ouest.

Les pompiers comptent sur un épisode court et conseillent d'ici là aux habitants concernés de rester le plus possible chez eux.

