Incendies en Gironde : "On va souffrir pendant 25 ans, il faut l'intégrer" selon les patrons de campings

Le compte à rebours est lancé dans les campings de la Dune du Pilat. Après sa venue cet été, le président Emmanuel Macron avait promis une réouverture à l’été . Au camping de la forêt, Rémy Roger, le directeur des opérations n'a pas encore assez d'éléments pour donner une date précise de réouverture, il sait en revanche que tout est fait pour coller au mieux avec les demandes environnementales. Il explique : « Ce sera plus jamais pareil, le travail au quotidien sera différent, l'approche des clients sera différente et du coup, on fait le maximum pour avoir vraiment un projet cohérent qui colle au bassin d'Arcachon. » Rémy Roger qui ne se voile pas la face, « aujourd'hui, on sait qu'on a un camping qui sera un peu moins ombragé. C'est un secret pour personne. Mais par contre, on va vraiment essayer de travailler autour de tout ça pour pour conserver quelques arbres, si on peut les conserver. Par exemple, à l'entrée, on a gardé des pins, on essaye de les structurer et après, dans le projet de le replantation, c'est d'avoir quelque chose qui soit vraiment en phase avec la région. »

Les bâtiments doivent encore être démolis sur le camping sinistré de la Forêt © Radio France - Laëtitia Heuveline

Stéphane Carella du Pyla Camping est encore remué : « Ca nous fait mal au ventre quand on arrive, quand on voit la végétation. Ce n'est pas paradisiaque, ça l'est plus en tous les cas pour le moment. On va souffrir pendant 25 ans, il faut l'intégrer, faut le savoir ! »

"C'est édifiant, on a l'impression d'un bombardement"

Les travaux avait commencé dès la rentrée , et sept mois après les incendies, les séquelles sont encore impressionnantes. Le nouveau préfet de Gironde, Etienne Guyot, a mis les pieds pour la première fois ce lundi sur le sable des campings détruits par les flammes : « C'est très très impressionnant dit-il, c'est édifiant. On a l'impression d'un bombardement, donc on mesure bien tout ce qui a pu être vécu ici et à quel point on a eu aussi beaucoup de chance de ne pas avoir de dizaines de morts. »

Le criblage est terminé au camping de la Forêt, c'est à dire que tout le sable a été passé au tamis pour retirer les débris © Radio France - Laëtitia Heuveline

Reste à abattre certains arbres et à démolir les bâtiments brulés. Les permis d'aménagements ont été pour la plupart déposés en mairie, ce sont des autorisations d'urbanisme qui permettent à la mairie de contrôler l'aménagement d'un camping, avec ici des règles strictes dans ce secteur protégé, notamment pas plus de 35 mobil home par camping .