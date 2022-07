Incendies en Gironde : pare-feux élargis dans les Landes et vigilance renforcée aux fumées

Pompiers et équipes de l'Office national des forêts (ONF) élargissent le pare-feu situé à la limite des deux départements de la Gironde et des Landes, au nord de Biscarosse, pour se protéger face au risque de propagation de l'incendie de la Teste-de-Buch. Six autres communes des Landes, proches de l'incendie de Landiras cette fois, activent un plan de vigilance, par précaution.

5 km de long entre l'océan et l'étang de Cazaux

La pointe sud du feu qui ravage la forêt de La Teste-de-Buch est à près de trois kilomètres de la limite avec le département des Landes, au nord de la ville de Biscarosse. Face au risque de propagation, les pompiers des Landes et les équipes de l'ONF sont mobilisées pour élargir le pare-feu situé à la limite entre les deux départements : « Il y avait un pare-feu existant de dix mètres de large, que l'on élargit de 30 mètres. Il constituera une bande de sable incombustible qui servira de point d'appui aux pompiers en cas d'arrivée du feu » explique Jean-Yves Perez, du SDIS des Landes.

Le chantier a démarré vendredi 15 juillet , et doit se finir au plus tard ce lundi, avec l'objectif de renforcer le pare-feu sur une distance de près de 5 kilomètres, pour relier l'océan à l'étang de Cazaux, à Biscarosse.

En élargissant cette bande de sable, les pompiers des Landes limitent ainsi considérablement le risque que le feu se propage par la cime des arbres : « Si cela ne suffisait pas, nous avons d'autres options, comme celle d'utiliser du retardant. C'est un produit qu'on disperse sur la végétation, qui diminue l'intensité du feu lorsque celui-ci entre en contact avec l'arbre » commente Olivier Lhote, directeur départemental adjoint du SDIS des Landes.

Vigilance renforcée dans les communes proches de l'incendie de Landiras

Plusieurs secteurs au sud du deuxième feu de Landiras ont été évacués ce samedi sur les communes girondines d'Hostens ou de Cabanac-et-Villagrains, proches de la frontière avec les Landes.

La commune landaise la plus proche de cet incendie est celle de Mano, qui compte 140 habitants, à 14 kilomètres du feu : « Mano est en première ligne en ce qui concerne les fumées. Certains habitants sont déjà partis à cause de cela » explique Dominique Aubouy, premier adjoint au maire.

Ce dimanche, la Préfecture des Landes a demandé aux élus de six communes du secteur de se tenir prêts s'il fallait intervenir en raison de fumées trop incommodantes : « Nous devons préparer des listes de personnes fragiles qui présentent des risques face à l'exposition trop importante à la fumée ou pourraient avoir besoin d'aide pour se déplacer » explique Jean-Marie Guilhemsans, maire de la commune voisine de Belhade, qui compte 220 habitants.

Pour l'instant, tout va bien, il faut être clair là-dessus et ne pas affoler les gens

Il ne s'agit en aucun cas d'une préparation à une évacuation pour risque d'incendie, mais bien d'une mesure de précaution, pour savoir quoi faire et comment s'organiser : « S'il y a un problème, nous serons prêts. Mais pour l'instant, tout va bien, il faut être clair là-dessus et ne pas affoler les gens » précise Dominique Aubouy.

Devant la mairie de Mano ce dimanche, quelques habitants étaient rassemblés pour faire le point avec leurs élus. Parmi eux, Philippe, qui vit à l'écart du bourg et a préferé mettre ses chevaux à l'abri : « Avec de grands animaux comme ça, on ne veut pas faire les choses dans l'urgence. Je ne suis pas plus inquiet que cela, tout est fait pour préserver les personnes et les habitations » commente-t-il.

Trois routes départementales des Landes qui rejoignent les villes girondines d'Hostens et de Saint-Symphorien ont déjà été fermées à la circulation ce samedi par précaution.

Six communes du secteur du Nord des Landes sont concernées par cette vigilance : en priorité Mano, Belhade et Argelouse et dans une moindre mesure Sore, Collen et Moustey.