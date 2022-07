Risque d'incendies : les forêts interdites dans les Landes au nord de l'Adour

La circulation et le stationnement en forêt étaient depuis quelques jours restreint dans les Landes en raison du risque d'incendie très élevé. Ils sont désormais strictement interdits toute la journée dans les massifs forestier du département qui se situent au nord de l'Adour.

Plus aucune activité et aucune circulation ne sont autorisées dans les massifs forestiers dans Landes en raison du risque d'incendie.

Plus personne dans les forêts landaises. Un arrêté préfectoral pris ce lundi 18 juillet interdit strictement les activités en forêt, la circulation et le stationnement de véhicules avec ou sans moteur sur les pistes forestières, chemins ruraux, chemins d’exploitation, pistes cyclables et autres sentiers ouverts au public.

La majeure partie des Landes concernée

Sont concernés tous les massifs forestiers landais qui se situent au nord de l'Adour. Les activités d’exploitation forestière, de travaux sylvicoles, de génie civil, de services, de carbonisation et de sciage sont aussi interdits. Une décision prise par la préfecture en raison des températures et du risque de feu de forêt très élevés en ce moment dans les Landes.

Cet arrêté prendra fin à la levée de la vigilance feux de forêt.