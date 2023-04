Incendies en Gironde : réouverture partielle de la piste cyclable entre la dune du Pilat et les Landes

Plus de dix mois après les incendies de l'été 2022 à la Teste-de-Buch, la piste cyclable qui relie le giratoire de la dune du Pilat aux Landes rouvre partiellement ce vendredi 28 avril à 16h, annonce le département de la Gironde. Il s'agit d'une section de l'itinéraire Vélodyssée. La piste cyclable longe la RD 218. Un tronçon doit encore être sécurisé par l'Office national des forêts (ONF), à cause de l'érosion marine.

ⓘ Publicité

Les cyclistes devront emprunter un tronçon provisoire de 400 mètres, situé entre la fin de la RD 804 et l'accès à la plage de la Lagune. Sur cette parcelle, la circulation des véhicules sera limitée à 50 km/h et une signalétique sera mise en place pour assurer la sécurité des cyclistes et automobilistes.

Ouverture complète à venir

La piste devrait être complètement ouverte dans le courant du mois de juin.