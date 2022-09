Incendies en Gironde : "Tant qu'il n'y aura pas de pluie régulière on aura peur"

C'était la grande préoccupation de l'été : les feux de forêt. Dans notre département les souvenirs des flammes sur le Bassin d'Arcachon et dans le Sud Gironde sont encore très présents. Et alors que l'été touche à sa fin, un nouvel incendie s'est déclaré lundi 5 septembre à Vendays-Montalivet. 70 hectares ont brûlé, mais il a été fixé dans la nuit. Le sinistre a donc été rapidement maîtrisé par les pompiers mais l'événement a ravivé les angoisses des habitants. Tout l'été, ils ont eu peur de la moindre flamme.

On a peur, tout le temps, parce que ça peut arriver partout, la preuve…" - Une habitante de Vandays-Montalivet

"On a peur, tout le temps, parce que ça peut arriver partout, la preuve…" témoigne Simone au lendemain de cette nouvelle alerte. "Il suffit d'un barbecue, d'une cigarette" ajoute sa petite fille Angélique. Pierre Bournel, le maire de la commune, a partagé les craintes de ses concitoyens tout l'été : "On a stressé tout l'été et maintenant qu'il touche à sa fin, patatrac, ça nous arrive." Et ce même si l'été semble fini, que les touristes sont partis et que chacun a repris le chemin du travail et de l'école, le soleil lui est toujours là, et il brûle.

Les pompiers restent très vigilants, ils ont l'habitude des départs de feu en cette saison, quand la végétation s'assèche. Comme l'explique le commandant Philippe Carrière : "Il n'y a rien de surprenant à voir des feux se déclarer maintenant : la saison des feux en Gironde c'est à l'automne quand la sève des plantes descend dans les racines et que les végétaux s'assèchent." A moins qu'il ne pleuve abondamment…