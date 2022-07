Pour aider les sapeurs-pompiers du Sud-Ouest à lutter contre les incendies gigantesques en Gironde, vingt soldats du feu de Meurthe-et-Moselle et des Vosges sont partis vendredi 15 juillet en fin d'après-midi. Ils seront opérationnels dans la journée de samedi, et resteront sept jours sur place.

Incendies en Gironde : vingt pompiers de Meurthe-et-Moselle et des Vosges partent en renfort

Vingt pompiers de Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges sont partis à bord d'une camionnette et deux camions citerne ce vendredi en fin d'après-midi. Direction : la Gironde, ravagée par de violents incendies depuis mardi 12 juillet. Les effectifs lorrains viennent apporter du renfort à leurs collègues, et vont rester sept jours sur place.

"Ce sont des postes très mobiles, il faut être réactif, décrit le pompier Vincent Jourdain. On ressent une tension permanente, mais il y a une logistique qui nous appuie derrière. On a tout ce qu'il faut pour récupérer, pendant de courts moments." Celui qui est aussi le chef du centre de Richardménil, en Meurthe-et-Moselle sait de quoi il parle puisqu'il a vingt ans d'expérience derrière lui.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'an dernier, ce pompier professionnel et volontaire a lutté contre les gigantesques brasiers dans Var. "La végétation en Gironde est différente de celle du Sud-Est. On va partir sur des pins de grande hauteur, avec de fortes chances d'avoir donc des flammes de grande hauteur. Le risque est quand même plus important avec une propagation rapide." De retour dimanche 24 juillet, Vincent Jourdain aura droit, ensuite, à des vacances bien méritées.