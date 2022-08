Incendies en Ille-et-Vilaine : une année "inédite" déjà en terme d'interventions pour les pompiers

L'été se termine mais le risque d'incendie perdure en Bretagne et notamment en Ille-et-Vilaine. On fait le point avec le commandant Patrice Schiapparelli, conseiller technique sur le risque de feu de forêt au Service Départemental d'Incendie et de Secours 35.

Les grandes vacances s'achèvent et cet été aura été marqué par de nombreux incendies même en Bretagne. L'occasion de faire un bilan avec le commandant Patrice Schiapparelli, conseiller technique sur le risque de feu de forêt au Service départemental d'incendie et de secours en Ille-et-Vilaine.

France Bleu Armorique : Ce fut un été particulier pour l'Ille-et-Vilaine et la Bretagne plus généralement. Est-ce que vous diriez même qu'il a été inédit en terme d'incendies?

Patrice Schiapparelli : En terme de nombre d'incendies et de surfaces brûlée, oui, c'était effectivement une année inédite, avec un seuil de 560 interventions de feux d'espaces naturels, dont une cinquantaine de feux de forêt et le reste en feu naturel.

FBA : Et en terme d'hectares brûlés, quel est le bilan en ce 29 août?

Patrice Schiapparelli : Le bilan est en cours de consolidation, mais on a environ 200 hectares qui ont brûlé depuis le 1ᵉʳ janvier de cette année dont 90 hectares de feux de forêts. C'est une année particulière puisqu'on a une moyenne annuelle d'environ 15 à 20 hectares maximum de feux de forêts brûlés.

FBA : On savait que ce risque d'incendie allait être fort cet été. Cela s'est confirmé à cause de la sécheresse qui touche notre région, et de cette canicule qu'on a connue tout l'été en Bretagne.

Patrice Schiapparelli : Effectivement, des conditions climatiques qui ont évolué avec une température élevée et un déficit de pluviométrie depuis septembre 2008, du taux d'humidité dans l'air qui était inférieur aux années précédentes. Tout cela a conduit à de nombreux départs de feux d'espaces naturels.

FBA : Et on va rappeler que neuf fois sur dix ces incendies sont d'origine humaine. Alors ça ne veut pas forcément dire criminel, mais c'est l'humain qui en est à l'origine.

Patrice Schiapparelli : Effectivement. Et s'il y a bien un domaine d'anticipation à faire pour les prochaines années, c'est bien de faire diminuer ce taux de 90 % de départ d'incendie d'origine humaine. Ils sont dus au barbecue fait au mauvais endroit, mais surtout encore à des cigarettes jetées par les fenêtres, et à l'utilisation d'outils qui peuvent créer des étincelles à proximité d'espaces végétaux. Nous avions anticipé ce risque en faisant de nombreuses réunions avec les chambres d'agriculture, avec les services de l'État et la Direction régionale de l'agriculture pour justement anticiper sur les travaux agricoles mais aussi sur l'accès au feu aux forêts. C'est pour ça que deux arrêtés préfectoraux ont été émis par la préfecture, avec l'interdiction d'accès aux engins motorisés en premier lieu, quand le risque était déjà élevé et quand il était très élevé, une interdiction de se promener dans la forêt.

FBA : Cet été la Bretagne a connu de terribles incendies, celui en forêt de Brocéliande et ceux dans les Monts d'Arrée. Mais vos hommes sont aussi allé ailleurs en France, notamment en Gironde.

Patrice Schiapparelli : On a des équipes qui ont effectivement œuvré dans plusieurs départements. Vous avez cité le Finistère, mais aussi le Morbihan, le Maine et Loire et la Sarthe. Et nous avons également une équipe constituée qui est partie dans le sud ouest de la France. Tout cela, ça représente environ une cinquantaine de véhicules qui sont partis pendant une cinquantaine de jours cet été et avec un maximum de 200 personnes en simultané sur les différents sites extérieurs. C'est un investissement pour le SDIS 35 parce que la situation en Ille-et-Vilaine a été contenue.

FBA - Mais cela pourrait changer...

Patrice Schiapparelli - On espère que les départements voisins, on en doute pas, viendront nous aider si jamais c'était l'inverse dans les prochaines années.

FBA : A-t-on assez de moyens pour lutter aujourd'hui contre les incendies en Ille-et-Vilaine?

Patrice Schiapparelli : Aujourd'hui, nous avons des moyens suffisants pour lutter contre ces incendies. Nous avons suffisamment de personnels et notamment les volontaires. Nous arrivons à renouveler les départs. Donc nous sommes un département et un service qui réussit à contenir cette situation. Il n'empêche qu'il faut continuer à travailler. On attend les directives nationales pour savoir comment on va pouvoir œuvrer pour maintenir cette capacité opérationnelle.

FBA : Il faut continuer à mutualiser les moyens. Cela s'est fait cet été au niveau régional On a parlé aussi du niveau européen avec des avions qui sont venus de Suède en Bretagne. Cette mutualisation va se multiplier dans les années à venir, selon vous?

Patrice Schiapparelli : Il y a des réflexions qui sont en cours puisqu'on a un rapport parlementaire en cours. On a la Fédération nationale pompiers qui est en train de faire des propositions. Les propositions vont être au niveau local, sur les pompiers volontaires, mais aussi au niveau national et international.