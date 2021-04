Incendies en Provence : "Une maison débroussaillée n'a pas besoin de pompiers"

À l'approche de la saison estivale, les pompiers diffusent ce jeudi, à 18h, sur leurs comptes Facebook, Twitter et Youtube, une émission consacrée aux obligations légales de débroussaillement (OLD). "Les OLD s'imposent à toute personne qui vit à proximité d'un massif forestier pour permettre justement de préserver sa maison, son bien et peut-être même, mettre en sécurité sa vie", explique le colonel Grégory Allione, directeur départemental des services d'incendies et de secours dans les Bouches-du-Rhône.

Un débroussaillement à faire toute l'année

"Si un incendie est en cours à proximité de sa maison, la consigne est de se confiner à l'intérieur, de fermer les volets et d'attendre que le feu passe. Donc _si la maison est débroussaillée, elle ne brûle pas_", insiste le patron des pompiers des Bouches-du-Rhône.

Sur les incendies de la Côte Bleue et du Pays Martégal, nous nous sommes bien rendus compte que la maison débroussaillée se suffit à elle-même et que le feu communique, à des endroits qui n'ont pas été entretenus comme les abords d'un ruisseau ou les haies.

Il faut donc faire en sorte que les arbres ne touchent pas sa maison pour que le feu n'atteigne pas son domicile. "Il faut aussi débroussailler tout ce qui est à hauteur d'homme, la garrigue, l'herbe sauvage", conclut Grégory Allione.