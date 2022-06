Incendies en série en Côte-d'Or en raison de la chaleur

Champs, broussailles, forêt, autant d'espaces naturels en proie aux incendies ce samedi 18 juin en Côte-d'Or en raison de la vague de chaleur et de la sécheresse. Les pompiers du département sont intervenus sur six feux, cinq en Côte-d'Or, le sixième dans l'Aube .

Premier incendie de la journée de ce samedi, classé en vigilance orange par Météo France. Onze heures, à Sélongey. Peu de dégâts mais à 16h, nouveau départ de feu sur cette même commune du nord de la Côte-d'Or. Cette fois, ce sont 5 hectares qui partent en fumée.

Trois hectares ravagés par les flammes à Montigny-sur-Aube

Entre temps, les pompiers ont du intervenir à Frolois et Montigny-sur-Aube en début d'après-midi. Résultat plus de trois hectares ravagés, dont la plupart sont des récoltes. Même scénario en fin d'après-midi à Flammerans. Dans toutes ces communes, le thermomètre a oscillé entre 36 et 38 degrés au plus chaud de la journée et devrait encore ce dimanche dépasser les 35 degrés. Ces départs d'incendie pourraient être dus à des étincelles produites par les moissonneuses-batteuses lors des récoltes.

Nouveau sinistre en soirée

En soirée, les pompiers de Côte-d'Or ont aussi été appelés à 19h à Gomméville pour un important incendie. Les flammes ont en fait ravagé 5 hectares de forêt de sapin sur la commune voisine de Mussy-sur-Seine dans l'Aube. Quatre camions citernes ont été dépêchés par le SDIS de Côte-d'Or ainsi qu'une cinquantaine de pompiers. L'équipe dijonnaise de drône était aussi sur place. L'incendie s'est déclaré en lisière de forêt, à 22h, il était maîtrisé. Les pompiers ont donc passé la nuit à noyer les braises, mais les flammes avaient été éteintes dans la soirée.

Réitération des messages de prévention

A cette occasion, les pompiers réitèrent leur message de prévention. Aucun mégot ne doit être jeté depuis une voiture, aucun barbecue ne doit être organisé dans la nature. Il est aussi demandé aux particulier de ne pas utiliser des outils susceptibles de faire jaillir des étincelles.