Incendies géants au Canada : les fumées sont arrivées sur le Poitou

Les incendies du Canada ont beau être à plus de 6 000 km, leurs répercussions se font sentir jusque dans le Poitou. Les fumées de ces feux géants ont traversé l'Atlantique et sont arrivées chez nous. Le ciel présente ce mardi matin un aspect voilé et laiteux liés à ces fumées.

ⓘ Publicité

Pas d'impact sur la qualité de l'air

Les trois quarts du pays sont touchés, selon Météo-France. Ces fumées sont arrivées par le sud-ouest ce lundi et devraient rester dans le ciel jusqu'à ce jeudi.

Malgré une absence de nuages, le ciel du Poitou avait une apparence laiteuse ce mardi © Radio France - Théo Caubel

Il ne devrait pas y avoir de conséquence sur la qualité de l'air. Météo France ajoute que ces fumées se trouvent entre 3 000 et 4 000 mètres d'altitude. D'ailleurs, Atmo Nouvelle-Aquitaine ne relève pas d'épisode de pollution ce mardi sur le Poitou. En revanche, l'observatoire précise surveiller de "très près les conditions météorologiques à venir, les données des satellites et les prévisions afin d’anticiper au mieux l’impact de ces panaches de fumée en Nouvelle-Aquitaine."