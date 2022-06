Incendies : les interventions des pompiers de Meurthe-et-Moselle en hausse avec le réchauffement climatique

Avec le réchauffement climatique, les risques d'incendie sont de plus en plus élevés, et pas seulement dans le Sud. En Meurthe-et-Moselle, face à la hausse des interventions ces dernières années, plus de 250 pompiers sont formés aux feux de forêts et de végétation.

Après un mois de mai record, le scénario le plus pessimiste de Météo France prévoit un été plus chaud, plus sec que la normale et un risque d'incendie particulièrement élevé sur l'ensemble du territoire métropolitain. Une conséquence du réchauffement climatique, qui amène les pompiers à se réorganiser. Y compris ceux de Meurthe-et-Moselle. "Depuis dix ou quinze ans, notre activité pour ce type de feux est en augmentation chaque année", observe Xavier Leroy, le conseiller technique départemental en charge des feux de forêts chez les pompiers dans le département. "Il faut donc sensibiliser au risque de feux de végétation."

Même si les incendies en Lorraine ne sont pas comparables à ceux du Sud de la France, de plus en plus de pompiers de Meurthe-et-Moselle sont formés à la gestion des feux de forêts et de végétation. "Aujourd'hui, on compte environ 250 sapeurs pompiers formés spécifiquement pour les feux de forêt. Et dans le même temps, on maintient les compétences de 60 à 70 sapeurs pompiers chaque année pour qu'ils puissent avoir à l'esprit les bons réflexes et intervenir ainsi dans de bonnes conditions", précise Xavier Leroy.

Des pompiers qui sont amenés, chaque été, à venir en renfort de leurs collègues de Méditerranée. Un exercice sera également organisé le 11 juin avec les effectifs des Vosges, pour travailler à la coordination entre les différents départements.