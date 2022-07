Incendies : la détresse des sylviculteurs du Sud-Gironde

De nombreux sylviculteurs ont été directement touchés par les énormes incendies qui ont embrasé la Gironde le mardi 12 juillet dernier. Dans le sud du département, où 14 000 hectares de forêts ont brulé, les conséquences sont particulièrement importantes pour les particuliers, qui exploitent environ 90 % de la forêt.

A quelques pas du village de Saint-Magne, en Sud-Gironde, l’une des parcelles de Bernard Rablade a totalement brulée. Les jeunes pins maritimes qu’il avait replantés il y a quelques années, (suite à un précédent incendie dans la commune) sont morts. Tout est à refaire.

Bernard Rablade devant sa parcelle brûlée à Saint-Magne. © Radio France - Irène Prigent

Comme la plupart des sylviculteurs en Gironde, Bernard Rablade ne vit pas de la forêt. Il touche une retraite qui lui permet de subvenir à ses besoins. De plus, il possède d’autres parcelles de forêts dans des zones qui ont été épargnées par les flammes. Quelques-uns de ses confrères en revanche, ont tout perdu : "A la mairie un propriétaire est venu avec les cartes de sa propriété, il a tout perdu. Il avait 120 hectares à Saint-Magne, tout est carbonisé. Il repart totalement à zéro. L’emprunte sentimentale en prend un coup."

Le défi du reboisement

Les coûts du nettoyage et du replantage s'élèvent entre 3000 et 8000 euros l'hectare selon les professionnels. Bernard Rablade n’a pas les moyens de faire appel à une entreprise pour le reboisement. "Si ma santé le permet, je replanterai moi même des pins maritimes ici. Mais pour en avoir parler avec des amis, je sais que certains ne pourront le faire, et vont baisser les bras". Certains propriétaires avaient beaucoup investi sur leurs plantations et n’ont récolté aucun ou très peu de bénéfices. Ils n’auront pas les moyens de reboiser.

à lire aussi Incendies en Gironde : pourquoi la présence de lignite dans le sol inquiète pompiers et élus

Selon la coopérative Alliance Forêt Bois, qui rassemble des centaines d’adhérents en Gironde, deux tiers des sylviculteurs ne sont pas assurés et ne seront donc même pas couvert des pertes causées par les incendies. Et les assurances ne prennent pas en charge les couts de reconstitution des massifs. La coopérative ainsi que le syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest militent pour l'Etat intervienne "On est en train de travailler sur un plan pour le reboisement. On estime que c’est normal que l’état aille aux secours des propriétaires sinistrés", explique le directeur de la coopérative, Stéphane Viéban.

Près de 21 000 hectares de forêts sont partis en fumée dans les deux incendies qui ont dévasté la Gironde en juillet 2022. © Radio France - Irène Prigent

Du côté des élus locaux, le président du département Jean-Luc Gleyze appelle à la mobilisation nationale. "On considère que ces incendies hors norme sont l’équivalent de ce que nous avons connu avec les tempêtes. La solidarité nationale doit s’organiser. Je revendique un plan d’urgence sur le territoire". En 1999 après la tempête Martin, et en 2009, après la tempête Klauss, la Gironde avait bénéficié d’aides de l’Etat.

Les travaux de reboisement ne commenceront pas avant le printemps prochain. Pour le moment, il faut encore éteindre complétement les incendies. Et ensuite, nettoyer les parcelles calcinées pour éviter que se développe des parasites, notamment les scolytes, qui s’attaquent au bois mort,. Ils pourraient contaminer les forêts intactes. La phase de nettoyage s’annonce très fastidieuse et devrait durer au moins huit mois. Il faudra au moins trois ans pour reboiser tous les massifs qui ont brûlé. Et pour que les nouveaux pins arrivent à maturité, il faudra attendre entre 30 et 40 ans.

Valoriser le bois brûlé

Malgré les hectares brûlés, tout n’est pas complètement perdu pour autant. Car même calciné, le bois peut encore avoir de la valeur. Mélangé à des bois intactes, il peut être utilisé dans l’industrie du papier par exemple, ou pour la fabrication de palettes. Il peut même encore servir comme bois d’œuvre. Mais entre les bois sauvables et ceux inutilisables, les sylviculteurs devront faire le tri. S'ils ont brulé de façon trop importante, ce sera compliqué de les utiliser. Il faudra faire un diagnostique propriété par propriété sur la qualité des bois, et puis voir quels sont les industriels capables de valoriser le bois brûlé.

à lire aussi La filière bois profite d'une dynamique positive avec une augmentation de la demande en Gironde

"Aujourd'hui, on estime qu'il y a un million de mètres cubes de bois incendiés à valoriser sur chacune des deux zones, à La Teste-de-Buch et à Landiras, donc deux millions en tout. Cela représente un tiers de ce que l'on récolte habituellement en une année donc on peut gérer, même s'il y aura forcément des perturbations. Il va falloir dégager des moyens sur ces zones", détaille Stéphane Latour, directeur de l'interprofession de la filière bois (Fibois) des Landes de Gascogne.